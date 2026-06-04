Thomas und Lisa Müller beenden nach 17 Jahren Ehe einvernehmlich

Nach jahrelangen Spekulationen geben das Sportpaar Thomas Müller und Dressurreiterin Lisa Müller ihre Trennung offiziell bekannt. Der Fokus bleibt auf ihren beruflichen Karrieren im Fußball, Dressursport und neuerlich politischer Aktivität.

Thomas Müller , einer der populärsten Fußball spieler Deutschlands, und Lisa Müller , eine erfolgreiche Dressur reiterin, haben nach siebzehn gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung offiziell bestätigt. Die beiden galten lange als das Traumpaar des deutschen Sports, das nicht nur durch ihre individuellen Erfolge, sondern auch durch die gemeinsame Leidenschaft für den Pferdesport auffiel.

Neben seiner Fußballkarriere betrieb Thomas ein eigenes Gestüt in Otterfing, das er zusammen mit seiner Frau führte. Lisa ritt regelmäßig die Hengste dieses Gestüts, das in Zusammenarbeit mit dem renommierten Zuchthof Wadenspanner betrieben wird. Die Partnerschaft, die bereits seit ihrer Jugend bestand, endete nun einvernehmlich, wie ein gemeinsames Schreiben über den Berliner Medienanwalt Christian Scherz bekannt gab.

In dem Schreiben hieß es, das Paar habe sich vor einiger Zeit im gegenseitigen Einvernehmen getrennt und bitte um Respektierung ihrer Privatsphäre sowie um Abstand von weiteren Anfragen. Die Trennung kommt nach Jahren spekulativer Gerüchte, die vor allem dann laut wurden, als Lisa im Jahr 2024 alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Account löschte. In den darauf folgenden Monaten wurden öffentliche Auftritte des Paares seltener, und beide konzentrierten sich zunehmend auf ihre jeweiligen Karrieren.

Thomas wechselte im vergangenen Jahr von Bayern München zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische MLS, während Lisa in Bayern blieb, das Gestüt weiterführte und ihre Dressurkarriere auf höchstem Niveau ausbaute. Zusätzlich zeigte sie Interesse an politischen Themen, absolvierte ein einwöchiges Praktikum im Bayerischen Landtag und trat der CSU bei, betonte jedoch, dass es sich dabei nicht um eine Bewerbung für ein politisches Amt handele.

Seit Beginn ihrer Ehe wehrte sich Lisa stets gegen das Klischee der "Spielerfrau" und setzte klare Grenzen, um ihre eigene sportliche Identität zu bewahren. 2014 musste sie sich sogar rechtfertigen, weil sie ihren Mann nicht zur Weltmeisterschaft nach Brasilien begleitete, sondern stattdessen an den bayerischen Meisterschaften teilnahm. Thomas unterstützte sie dabei und betonte, sie sei keine "Handtasche", sondern habe einen eigenen Willen und ein eigenständiges Leben.

In den folgenden Jahren nutzten die beiden ihre Bekanntheit für Werbekampagnen, doch Lisa zog sich nach und nach aus der Glamour- und Fußballwelt zurück, um sich voll und ganz ihrer Passion, dem Dressurreiten, zu widmen. Auf internationalem Grand-Prix-Niveau trainiert sie gemeinsam mit Götz Brinkmann und der mehrfachen Weltmeisterin Isabell Werth ihre Pferde.

Ihr jüngster Erfolg war ein zweiter Platz im Grand Prix Kür beim Turnier "Pferd International" in München, während Thomas an demselben Tag mit den Vancouver Whitecaps eine knappe Niederlage gegen den Houston Dynamo erlitt





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