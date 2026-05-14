Nachdem Alois Schwartz seine Amtszeit beendet hat, wird Thomas Wörle als neuer Trainer der Adler in Elversberg vorgestellt werden. Wörle, der zuletzt die Ulmer trainierte und sie in die 2. Liga führte, soll bereits die Modalitäten mit Preußen geklärt haben und seine Unterschrift für die Zusammenarbeit erhalten haben.

Die 'Ära Alois Schwartz' ist bereits beendet, ehe der 59-Jährige am Sonntag in Elversberg zum letzten Mal auf Münsters Bank sitzt. Nach nur 55 Tagen Amtszeit hat sich der Zweitliga-Absteiger von seinem unglücklichen 'Feuerwehrmann' getrennt.

Doch der Nachfolger steht offenbar schon fest ... Nach BILD-Informationen ist längst geklärt, wer bei den 'Adlerträgern' in der kommenden Saison den Neubeginn einleiten soll: Thomas Wörle (44). Der gebürtige Schwabe aus Krumbach trainierte zuletzt die Ulmer, mit denen ihm der Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Liga gelungen war.

Im März 2025 wurde Wörle, der zuvor mit den Frauen des FC Bayern München zweimal die Meisterschaft (2015 und 2016) sowie den DFB-Pokal (2012) gewonnen hatte, dann trotz seiner Aufstiegserfolge beim SSV entlassen. Foto: IMAGO/Werner Scholz Mit Preußen sollen bereits seit Anfang Mai alle Modalitäten geklärt und auch seine Unterschrift schon erfolgt sein. Für Anfang nächster Woche ist deshalb die offizielle Vorstellung geplant.

Wörles Zusage war angeblich an die Bedingung geknüpft, dass Schwartz die letzten beiden Spiele im Fußball-Unterhaus noch coacht





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