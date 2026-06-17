Thomas Wörle: Der neue Chefcoach von Münsters Fußballmannschaft

Thomas Wörle wird in einerinhalb Wochen seine erste offizielle Trainingseinheit mit seiner Mannschaft beginnen. Er wird versuchen, seinen Kader für die kommende Drittliga-Saison weitestgehend zusammenzubekommen. Montell Ndikom, ein junges Offensivtalent, hat sich der Mannschaft angeschlossen.

Thomas Wörle , der neue Chefcoach von Münster s Fußball mannschaft, wird in einerinhalb Wochen seine erste offizielle Trainingseinheit mit seiner Mannschaft beginnen. Bis dahin wird er versuchen, seinen Kader für die kommende Drittliga-Saison weitestgehend zusammenzubekommen.

Nachdem bereits Mika Stuhlmacher, Lucas Zeller und Ryan Johansson sich der Mannschaft angeschlossen haben, hat jetzt Montell Ndikom, ein junges Offensivtalent, unterschrieben. Ndikom durchlief bei Hannover 96 sämtliche Junioren-Teams und durfte bereits einmal in der 2. Liga mitmischen. Für die Preußen soll er vor allem über die Flügel für Druck sorgen.

Ndikom beschreibt seine Beweggründe für die Entscheidung, zu den Preußen zu wechseln, als folgt: 'Nach sieben Jahren bei 96 war es an der Zeit, etwas Neues zu wagen. Münster gilt als großer, traditionsreicher Verein. Der mit seiner Entwicklung der letzten Jahre versucht, stetig und ambitioniert den größtmöglichen Erfolg zu haben. Ich glaube, dass ich sehr gut zu diesen Ambitionen passe.

' Münsters Sportdirektor Jan Uphues glaubt fest an die Qualitäten von Ndikom: 'Montell ist ein sehr spielstarker Spieler, der vor allem auf dem Flügel zum Einsatz kommen kann. Er bringt eine gute Dynamik mit, hat den Ball gerne am Fuß und sucht immer wieder die Eins-gegen-Eins-Situationen. Dazu kommt ein ausgeprägter Zug zum Tor.

' Die Verpflichtung von Ndikom ist natürlich nur der Anfang. Weitere vier oder fünf Neuzugänge sollen folgen. Wie viele genau hängt auch davon ab, wer den Club noch verlässt. So steht etwa nach wie vor der Abschied von Keeper Johannes 'Jojo' Schenk im Raum, der unter anderem mit St. Pauli in Verbindung gebracht wird.

Für den Fall scheinen Sport-Geschäftsführer Ole Kittner und Uphues bereits vorbereitet zu sein. Nach BILD-Information rückt dann die bisherige Nummer 2, Morten Behrens, zur neuen Nummer 1 auf.

Zudem soll mit Matthis Harsmann ein weiterer Schlussmann präsentiert werden. Der stand bislang im Aufgebot von Regionalligist Rödinghausen, ist ab 1. Juli allerdings vertragslos





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