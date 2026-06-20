Thommy Schmelz aus Goodbye Deutschland kämpft mit schwerer Wassersucht auf Mallorca

Thommy Schmelz, TV-Bekanntheit aus Goodbye Deutschland, muss sich nach einem Krankenhausaufenthalt regelmäßig einer Behandlung unterziehen, bei der ihm Flüssigkeit entzogen wird. Seine Frau berichtet von der belastenden Situation und den Einschränkungen im Alltag.

Thommy Schmelz , bekannt aus der VOX-Doku-Serie Goodbye Deutschland , kämpft mit einer schweren Erkrankung, die zu massiven Wasseransammlungen in seinem Körper führt. Der gelernte Koch, der mit seiner Frau Kathrin Mermi-Schmelz auf Mallorca lebt, war eine Woche lang im Krankenhaus Son Espases in Palma.

Dabei entfernten die Ärzte insgesamt 17 Liter Flüssigkeit aus seinem Körper. Doch auch nach der Behandlung sollen immer noch rund zehn Liter zu viel in ihm sein. Die Ärzte haben laut seiner Frau einen regelmäßigen Klinikaufenthalt in einer Tagesklinik vorgeschlagen, bei dem Thommy fünf bis sechs Stunden liegen und ihm erneut Flüssigkeit entzogen wird. Pro Behandlung können maximal vier Liter abgezogen werden, was den Prozess langwierig und anstrengend macht.

Kathrin vergleicht den Ablauf mit dem Leben von Dialysepatienten, die ihre Termine fest einplanen müssen. Die Ursache für die extreme Flüssigkeitsansammlung liegt laut Kathrin in einer Schwäche mehrerer Organe. Dadurch sammelt sich immer wieder Wasser im Körper, das sich besonders im Bauch, aber auch in Füßen und Beinen staut. Der Bauch wird dabei "buckelhart", und das Körpergewicht steigt schnell an.

Besonders gefährlich wird es, wenn die Flüssigkeit weiter nach oben steigt und die Atmung behindert. Nach dem Klinikaufenthalt geht es Thommy zwar etwas besser, doch richtig auf die Beine ist er noch nicht gekommen. Durch die eine Woche liegend hat sich seine Muskulatur wieder zurückgebildet. Für seinen alten Beruf als Koch gibt es daher keine Hoffnung mehr: "Thommy könnte nirgends mehr auch nur eine Stunde in der Küche stehen", sagt seine Frau.

Damit ist seine Arbeitsfähigkeit stark eingeschränkt. Kathrin kämpft derzeit mit Anträgen, um für Thommy möglichst schnell eine Rente zu erhalten. Seit Dezember 2023 trägt sie den Lebensunterhalt des Paares allein, da Thommy kein Krankengeld mehr erhält. Sie arbeitet inzwischen sechs Tage pro Woche im Restaurant El Paradíso in Peguera.

Eine Rente wäre für Thommy nicht nur finanziell wichtig, sondern auch seelisch entlastend, weil er wieder etwas zum gemeinsamen Leben beitragen könnte. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Problemen des Menschen sorgt sich das Paar um ihren Hund Tequila. Der 15-jährige Hund humpelt stark und hat an der rechten Vorderpfote Muskulatur verloren. Die Tierärztin vermutet eine neurologische Ursache.

Einschläfern kommt für Kathrin und Thommy nicht infrage, weil Tequila noch läuft, frisst und wedelt. Für längere Spaziergänge hat Kathrin einen Hundewagen gekauft und nimmt die Situation mit Humor. Ein kleiner Lichtblick ist der Besuch ihrer Freundin Susi, die in den kommenden Tagen vorbeikommt und ihnen Gesellschaft leistet. Thommy und Kathrin sind seit 20 Jahren Teil der Fernsehserie Goodbye Deutschland, die ihre Auswanderergeschichten von Brasilien über Österreich bis auf Mallorca begleitet hat.

Nach einem langen Krankenhausaufenthalt im vergangenen Jahr, bei dem er zeitweise künstlich beatmet werden musste, hatte sich Thommy zurück ins Leben gekämpft. Jetzt beginnt ein neuer, anstrengender Kampf gegen die Wassersucht, der ihren Alltag stark beeinträchtigt





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