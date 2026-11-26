Moderator Thore Schölermann hat seine TV-Karriere beendet, um drei McDonald's-Filialen in Aachen zu führen. Warum er das neue Leben als Unternehmer der Bühne vorzieht.

Thore Schölermann hat seine langjährige Karriere als einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren Deutschlands beendet und sich als Unternehmer selbstständig gemacht. Der 42-Jährige, der jahrzehntelang das Publikum bei großen Shows wie "The Voice of Germany" begleitete, hat Anfang dieses Jahres die Bühne gegen den Alltag als Restaurantbetreiber getauscht. Er führt heute drei McDonald's-Filialen in Aachen und beschreibt sein neues Leben als erfüllender und zufriedener machend als die Zeit im Licht der Scheinwerfer.

Von der Bühne zum Drive-In: Der harte Weg

Die Entscheidung für den radikalen Karrierewechsel fiel nicht über Nacht, sondern basierte auf einer klaren Überlegung zur langfristigen Zufriedenheit. Schölermann erklärte, dass er keine Reue verspürt, da der Abschied von der Bühne für ihn "gar nicht schwer" war. Ein Freund, der bereits mehrere Restaurants der Kette betrieb, war der Auslöser für die Idee. Schölermann schrieb eigens seine erste und einzige Bewerbung seines Lebens um einen Platz im Franchise-Programm. Dabei gab es keine besonderen Privilegien für seine Prominenz; er musste sich den Respekt und das Know-how hart erarbeiten.

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Um die Anforderungen zu erfüllen, absolvierte Schölermann zunächst notwendige Schulungskurse. Anschließend arbeitete er sechs Monate lang Vollzeit im Restaurant, um alle Prozesse von Grund auf zu verstehen. Dabei Stationierte er an allen wichtigen Posten: vom Braten der Burger bis hin zur Bedienung am Drive-In und in den verschiedenen Schichten. Die physische Belastung und der Wechsel zwischen den Welten waren enorm. Er erzählte, dass er manchmal noch im Smoking vom Flugfeld kam, sich direkt umzog und dann die Grillarbeit übernahm.

Motivation und Familie als Antrieb

Neben dem unternehmerischen Interesse spielte die Familie eine zentrale Rolle bei dieser Entscheidung. Schölermann ist seit 2019 mit der Moderatorin und Schauspielerin Jana Schölermann, 39, verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, eine vierjährige Tochter und einen zweijährigen Sohn. Der frühere Medienstar betonte, dass er sich im neuen Beruf bewusst mehr Zeit für seine Frau und Kinder nehmen wollte. Er wolle nicht mehr nur durch seine berufliche Rolle definiert sein, sondern als Vater und Ehemann präsent sein.

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Applaus von einem Millionenpublikum war für ihn kein notwendiges Gut mehr. Er erklärte, dass er zwar viel Beifall bekommen habe, dieser jedoch nicht unbedingt benötigt wird. Im Gegensatz zur Fernsehbranche, in der der Erfolg oft von externen Faktoren abhängt, kann er nun selbstbestimmter arbeiten. Er merkt an, dass er zwar nicht unbedingt weniger arbeitet, die Art der Arbeit jedoch eine andere ist und ihm mehr Kontrolle über seinen Alltag gibt.

Kritik am System und neue Sicherheit

Thore Schölermann kritisierte offen die Struktur des Fernsehgeschäfts, die er als zu fremdbestimmt empfand. Während seiner 14-jährigen Tätigkeit bei "The Voice of Germany" merkte er, dass die Kontrolle über den eigenen Erfolg bei den Sendern lag. Solange einem keine Bühne zur Verfügung gestellt wurde, war man im System effectively arbeitslos, egal wie talentiert man war. Er befürchtete, dass er früher oder später Angebote annehmen müsste, hinter denen er nicht stand, um seine Karriere aufrechtzuerhalten.

Diese Situation wollte er nicht akzeptieren. Er erklärte, dass er in 20 Jahren vielleicht nicht mehr von seinen "blöden Sprüchen" sein möchte, Burger aber sicher weiterhin gegessen werden. Dieses Zitat unterstreicht seine Überzeugung, dass die Nachfrage nach schnellen Mahlzeiten stabiler ist als die nach bestimmten Persönlichkeiten im Fernsehen. Viele Bekannte hielten seine Entscheidung für verrückt, da er scheinbar einen Traumjob aufgab. Für ihn war es jedoch der einzige Weg, um authentisch und unabhängig zu bleiben.

Ausblick auf die Zukunft

Heute betreibt Thore Schölermann drei McDonald's-Filialen in der Region Aachen. Er nutzt sein neues Leben, um sich auf die Geschäfte zu konzentrieren und gleichzeitig ein stabiles Umfeld für seine Familie zu schaffen. Die Umstellung von der moderierten Show zur Betriebsleitung hat er erfolgreich geschafft. Seine Botschaft an die Öffentlichkeit ist klar: Der Erfolg misst sich nicht an der Größe der Bühne, sondern an der Zufriedenheit und Unabhängigkeit im Alltag.