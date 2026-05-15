Thorsten Frei in Kiew: Russische Luftangriffe lösen deutsche Schutz-Offensive aus

Während eines riskanten Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt erlebte Kanzleramtsminister Thorsten Frei die Intensität russischer Drohnenangriffe und forderte nun eine drastische Verbesserung des deutschen Bevölkerungsschutzes.

In einer Phase extremer Eskalation im russisch-ukrainischen Konflikt unternahm Thorsten Frei , der Kanzleramtsminister und Vertraute von Kanzler Friedrich Merz, zusammen mit dem BND-Präsidenten Martin Jäger eine hochriskante Reise in die ukrainische Hauptstadt Kiew .

Die Zeitplanung ihres Besuchs fiel unglücklicherweise mit einer der massivsten Angriffswellen zusammen, die die Metropole seit Beginn des Krieges erlebt hat. Unmittelbar nach ihrer Ankunft am Donnerstagmorgen wurde das Ausmaß der Zerstörung sichtbar, die durch über tausend russische Drohnen verursacht worden war. Besonders erschütternd war der Anblick eines neunstöckigen Wohnhauses, das durch die Einschläge vollständig vernichtet worden war und in dem Menschen ihr Leben verloren hatten.

Frei betonte in seinen ersten Eindrücken, dass diese Angriffe ganz gezielt nicht gegen militärische Anlagen, sondern gegen die zivile Infrastruktur und Wohngebäude gerichtet waren, was die Grausamkeit der Strategie des Gegners unterstreicht. Die Bilder von Rettungskräften, die unter Trümmern nach Opfern suchten, prägten den Beginn dieses brisanten Besuchs und machten die existenzielle Bedrohung deutlich, unter der die ukrainische Bevölkerung täglich steht. Die Intensität der Angriffe nahm in der folgenden Nacht nicht ab, sondern steigerte sich sogar noch.

Russland setzte eine zweite, massive Welle aus mehr als 1500 Drohnen und 60 Raketen ein, die das gesamte Land ins Visier nahmen. In den frühen Morgenstunden des Freitags sah sich der Kanzleramtsminister gezwungen, in den Schutzraum seines Hotels zu flüchten, um seiner eigenen Sicherheit zu gewährleisten. Während Frei selbst keine direkten Einschläge in seiner unmittelbaren Umgebung wahrnahm, berichteten ihm Mitarbeiter der deutschen Botschaft von den dumpfen Einschlägen in der Stadt.

Ein besonders beklemmendes Detail war die Beschreibung des Summens der Drohnen am Himmel, ein Geräusch, das für die Menschen in Kiew mittlerweile ein Signal höchster Gefahr bedeutet, da man oft nicht weiß, wo genau die nächste Explosion stattfinden wird. Trotz dieser bedrohlichen Lage gab Frei an, keine Angst verspürt zu haben, da die lokalen Schutzmaßnahmen und die Organisation der Evakuierungen vor Ort vorbildlich funktionierten.

Besonders tief bewegt zeigte sich der Minister über die unglaubliche psychische Stärke und den Durchhaltewillen der Zivilbevölkerung. Die Fähigkeit der Menschen, trotz des permanenten Bombardements eine gewisse Normalität im Alltag aufrechtzuerhalten, bezeichnete er als absolut bewundernswert und beeindruckend. Neben den persönlichen Eindrücken stand ein eng getaktetes politisches Programm im Vordergrund. Frei und BND-Präsident Jäger führten intensive Krisengespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie führenden Vertretern seines Präsidialamtes.

Dabei ging es nicht nur um die aktuelle militärische Lage, sondern auch um die langfristige strategische Unterstützung der Ukraine. Die Erfahrungen, die Frei während seines Aufenthalts in Kiew sammelte, führten zu einer fundamentalen Erkenntnis über die eigene Sicherheitssituation in Deutschland. Er stellte fest, dass die deutsche Verteidigungsfähigkeit, insbesondere im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes, massiv ausgebaut werden muss. Die Innovationskraft der Ukraine im Umgang mit hybriden Bedrohungen und Drohnenangriffen soll dabei als Vorbild dienen.

Als konkrete Folge dieser Erkenntnisse kündigte der Minister eine umfassende Schutz-Offensive für die Bundesrepublik an. Bereits für die kommende Woche ist ein formaler Beschluss im Kabinett geplant, bei dem die Eckpunkte für einen sogenannten Pakt für den Bevölkerungsschutz verabschiedet werden sollen. Dieser Pakt sieht vor, Schutzkonzepte für deutsche Städte drastisch zu verbessern und signifikante zusätzliche finanzielle Mittel bereitzustellen, um die Bevölkerung in einem möglichen Krisenfall besser schützen zu können.

Damit markiert der Besuch in Kiew eine deutliche Kehrtwende in der deutschen Sicherheitspolitik, die nun verstärkt den Schutz der eigenen Zivilbevölkerung in den Fokus rückt





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