Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat die Rentenreformpläne von Bundessozialminister Alexander Schweitzer scharf kritisiert und bemängelt, dass der Entwurf weder den koalitionären Vereinbarungen noch generationengerechten Anforderungen entspricht, während Schweitzer sein Konzept als vernunftbasierten Kompromiss verteidigt.

Im Streit um die Rentenreform hat Unionsfraktionschef Thorsten Frei heftige Kritik am Vorgehen der SPD geäußert: „Das Verhalten ist nicht in Ordnung“, sagte Frei am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Frei widersprach zugleich Äußerungen aus den Reihen des Koalitionspartners, dass der derzeit diskutierte Entwurf von Bundessozialminister Alexander Schweitzer ein gerechter Kompromiss sei: „Es ist zumindest mal nicht das, was wir miteinander in der Koalition vereinbart haben.

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“ „Es ist nicht das, was die Alterssicherungskommission am 25. Juni vorgeschlagen hat“, fügte Frei hinzu.