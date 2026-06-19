Thorsten Legat gründet ersten deutschen Fußballverein auf Mallorca

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Thorsten Legat kehrt zu seinen Wurzeln zurück und gründet den FC Germania Mallorca. Das Ziel des Klubs ist es, in zehn Jahren in die La Liga aufzusteigen.

Thorsten Legat , der in seiner Karriere 245 Bundesligaspiele absolviert hat, kehrt zu seinen Wurzeln zurück und gründet den ersten deutschen Fußballverein auf Mallorca. Der FC Germania Mallorca ist der erste 'deutsche' Fußballverein auf der größten der Balearischen Inseln und startet in der achten spanischen Liga.

Legat übernimmt das Traineramt und hat gemeinsam mit seinen Partnern das große Ziel, in zehn Jahren La Liga zu erreichen. Der Klub hat bisher keine Infrastruktur, weder eine Mannschaft noch ein Stadion, und keinen Investor. Trotzdem hat der offizielle Instagram-Account des FC Germania Mallorca bereits über 11.600 Follower und es gingen bereits über 900 Bewerbungen von potenziellen Spielern ein





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