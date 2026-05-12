Thorsten Leibenath wechselt von Ratiopharm Ulm nach FC Bayern Basketball

Der einzige deutsche Euroleague-Vertreter, Thorsten Leibenath, wechselt von Vizemeister Ratiopharm Ulm nach FC Bayern Basketball. Der Sportdirektor und Rekordserien-Trainer wird neuer sportlicher Leiter des FC Bayern Basketball.

Als Nachfolger lotst der einzige deutsche Euroleague-Vertreter ausgerechnet Thorsten Leibenath (51) von Vizemeister Ratiopharm Ulm nach München. Den Mann, der die Ulmer in 15 Jahren erst als Trainer und dann als Sport direktor zur dritten Kraft in der Easycredit BBL hinter Bayern und Alba Berlin gemacht hatte.

Höhepunkt: die Deutsche Meisterschaft vor zwei Jahren. Die Bayern sichern sich durch den Coup nicht nur einen anerkannten Top-Manager, sondern auch ein neues Gesicht. Sportlich, weil Leibenath Jahr für Jahr durch kreatives Scouting Rohdiamanten entdeckte. Persönlich, weil er im Gegensatz zum farblosen Tarlac als absoluter Sympathieträger gilt.

Um vor den Play-offs keine Unruhe reinzukriegen, einigten sich beide Klubs offiziell darauf, die Personalie erst nach der Saison zu kommentieren. Eigentlich ... Doch schon die Art und Weise der Ulmer Pressemitteilung genügte, um zu erkennen, wie sehr Leibenath durch seine Entscheidung dort in Ungnade gefallen ist. Fünf (!

) Sätze. Sachlicher Ton. Und ohne ein einziges Wort des Lobes oder Dankes: „Headcoach, Sportdirektor, Rekordserien-Trainer, Vizemeister und Meistermacher – im Sommer verlässt Thorsten Leibenath nun den OrangeCampus und wird neuer sportlicher Leiter des FC Bayern Basketball. Das EuroLeague-Team der Münchener sichert sich damit frühzeitig das neue Gesicht für die sportliche Planung beim amtierenden deutschen Meister.

Thorsten Leibenath arbeitet selbstverständlich bis zum Ende der Saison weiter bei uns am OrangeCampus und wechselt dann in der Off-Season an die Isar. Wir schaffen hiermit Klarheit, beugen Gerüchten vor und investieren nun gemeinsam alle Energie in das optimale Abschneiden von Ratiopharm Ulm im Kampf um die Meisterschaft. Klub und Sportdirektor werden, solange sich unser Team im Wettbewerb befindet, keine weiteren Stellungnahmen zum Wechsel abgeben.

“ Ulm-Boss Dr. Thomas Stoll war über den Abgang seines wichtigsten Angestellten offenbar derart erbost, dass er entgegen der Ankündigung eine Schlammschlacht begann – und Leibenath per Social Media „Grüße“ hinterherschickte! Auf „X“ (ehemals Twitter) postete Stoll erst ein Meme, bei dem es nach einer Explosion Geldscheine regnet. Dann feuerte er den Tote-Hosen-Song „Bayern“ hinterher. Darin grölt Sänger Campino den Refrain: „Wir würden nie zum FC Bayern München geh'n!

“ Stoll, der in der Liga ohnehin als unbequemer Geist gilt, kommentierte den Link mit den Worten: „Song, der alles sagt. Mehr dazu erst nach Saisonende.

“ Das kann noch dauern. Ein mögliches fünftes Finalspiel ist für den 21. Juni terminiert. Ulm startet am Samstag als Außenseiter in die Viertelfinal-Serie gegen die BMA365 Bamberg Baskets (18.30 Uhr/live bei Dyn).

Der Gegner von Hauptrunden-Sieger und Top-Favorit Bayern wird diese Woche in den Play-Ins ermittelt





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