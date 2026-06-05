Thorsten Schleif, Die Hamburger Goldkehlchen, Lola Weippert und Philipp Awounou in der NDR Talk Show

Die NDR Talk Show präsentiert in dieser Folge vier interessante Gäste. Thorsten Schleif ist ein bekannter Richter, der sich auf die juristischen Fragen der Comic-Welt spezialisiert hat. Die Hamburger Goldkehlchen sind ein Männerchor, der seit 2016 mit Humor und Leidenschaft die großen Bühnen Hamburgs erobern hat. Lola Weippert ist eine Entertainerin, die in Rottweil geboren wurde und sich auf eine Reality-TV-Show spezialisiert hat. Philipp Awounou und Ingo Zamperoni sind zwei Journalisten, die sich auf einen besonderen Roadtrip durch die USA begeben haben.

Thorsten Schleif ist ein bekannter Richter, der sich auf die juristischen Fragen der Comic-Welt spezialisiert hat. Er arbeitet seit fast 20 Jahren als Richter und war unter anderem am Landgericht Düsseldorf und in der Verwaltung des Oberlandesgerichts Düsseldorf tätig.

Neben Gesetzen und Paragrafen hat er auch eine Leidenschaft für Filme und Comics. Der Vater zweier Kinder ist der erste Experte für Rechtsfragen aus Disney World und Entenhausen, aus der Welt der Monster und Geheimagenten sowie dem Leben der Schatzjäger und Action-Helden. Er stellt sich zum Beispiel folgende juristische Fragen: Droht James Bond der Entzug der Fahrerlaubnis? Wer haftet für Schäden durch den Terminator?

Kann Obelix seine Hinkelsteine ohne Gewerbeerlaubnis ausliefern? Und darf Dagobert überhaupt einen Geldspeicher bauen? Diese und weitere Fragen beantwortet Thorsten Schleif in der NDR Talk Show. Die Hamburger Goldkehlchen, ein Männerchor, sangen 2018 bei ihrem Besuch in der NDR Talk Show ein Ständchen.

'70 Männer - keiner kann singen! ' Nach diesem ehrlichen Motto erobern Die Hamburger Goldkehlchen seit 2016 mit Humor und Leidenschaft die großen Bühnen Hamburgs. Was als Schnapsidee mit viel Bier in einer Karaoke-Bar beginnt, entwickelt sich rasant zu einer kulturellen Institution. Ihr Song 'Moin Moin Hamburg' ist eine Hymne der Hansestadt.

Viele ihrer Einnahmen gehen an wohltätige Zwecke, wie zum Beispiel an die Hamburger Tafel. Doch nach zehn Jahren ist jetzt Schluss. Getreu dem Motto 'Aufhören, wenn es am schönsten ist' gibt der Männerchor sein letztes Konzert im September 2026 im eigenen Zuhause - dem Volksparkstadion. Über ihre Schnapsidee und die Erkenntnis, dass man für Erfolg nicht immer jeden Ton treffen muss, sprechen (und singen) Die Hamburger Goldkehlchen in der NDR Talk Show.

Lola Weippert ist eine Entertainerin, die in Rottweil geboren wurde. Sie startete ihre Karriere beim Radio und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einer der gefragtesten Moderatorinnen Deutschlands. Besonders bekannt wird sie als Gesicht der Reality-TV-Show 'Temptation Island'. Fast 800.000 Follower:innen in den Sozialen Medien wissen: In Lolas Leben ist immer etwas los, zum Beispiel beim Ausbau ihres Hofs 'Lolaland'.

In all ihren Aktivitäten wird sie von ihrer Mutter Conny unterstützt, mit der sie eine sehr enge Beziehung pflegt. Die Klavierstimmerin ist Lolas großes Vorbild.

'Ohne sie wäre alles nichts', sagt die 30-Jährige. Welche Ähnlichkeiten die beiden haben, wer mehr von wem lernen kann und welche Pläne sie noch vor sich haben, erzählen die beiden in ihrem ersten gemeinsamen Talk Show-Besuch. Philipp Awounou und Ingo Zamperoni sind zwei Journalisten, die sich auf einen besonderen Roadtrip durch die USA begeben haben. In ihrer gemeinsamen Dokumentation 'Spielfeld der Macht' zeigen sie ein vielschichtiges Bild der USA in politisch aufgeladener Zeit.

Der 'tagesthemen'-Moderator Ingo Zamperoni und der Sportjournalist Philipp Awounou sind beide Meister ihres Fachs. Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich die beiden Journalisten auf einen besonderen Roadtrip durch die USA begeben. In ihrer gemeinsamen Dokumentation 'Spielfeld der Macht' zeigen sie verschiedene Seiten des gespaltenen Landes und zeigen, wie Donald Trump sportliche Großereignisse für seine politischen Zwecke nutzt. Der 'tagesthemen'-Moderator und ehemalige Washington-Korrespondent Zamperoni ist ein profilierter Kenner der US-amerikanischen Politik.

Seit 2020 moderiert er mit seiner amerikanischen Ehefrau den Doku 'Einigkeit und Recht und Vielfalt - Die Nationalmannschaft zwischen Rassismus und Identifikation' 2024 für eine breite öffentliche Debatte in den sozialen Netzwerken. Ihre Sicht auf Amerika heute präsentieren die beiden Journalisten in der NDR Talk Show. Vielleicht lassen sie sich sogar zu einer Prognose zum Ausgang der Fußball-WM hinreißen





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