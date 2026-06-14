Three Nations, One Celebration: FIFA World Cup 2026 Opening Ceremonies

The FIFA World Cup 2026 will kick off with three grand opening ceremonies, each hosted by a different host country. The first ceremony in Mexico City on June 11th will take place before the opening match between Mexico and the United States. Toronto and Los Angeles will host additional shows on June 12th and June 13th, respectively, to showcase the three host nations. Public broadcasters will likely only broadcast highlights from the Los Angeles and Toronto shows. However, MagentaTV will be live with the Toronto show on June 12th.

Die Fußball-WM 2026 wird gleich mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet. ran liefert alle Informationen zu den Shows in Mexiko, den USA und Kanada. (11. Juni bis 19.

Juli) bekommt eine historische Eröffnung. Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeiern - und zwar in Gastgeberländern. Die Hauptfeier fand vor 83.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt am 11. Juni statt, 90 Minuten bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Am 12.

Juni wird es in Toronto und in Los Angeles weitere Shows geben, damit alle drei Gastgeber repräsentiert werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden voraussichtlich nur Highlights der Shows in Los Angeles und Toronto zeigen. MagentaTV ist hingegen live mit dabei. Die Feier in Toronto am 12.

Juni beginnt um 19:30 Uhr (deutscher Zeit) vor Kanadas Auftakt-Match gegen Bosnien Herzegowina (ab 21 Uhr). In Los Angeles ist es erst um 1:30 Uhr (deutscher Zeit) so weit. Die US-Boys treffen im Anschluss auf Paraguay. WM 2026: Die Informationen zur TV-Übertragung im ÜberblickWM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USADie WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)Bei der Eröffnungsfeier in Mexiko standen mexikanische Legenden und internationalen Stars auf der Bühne. Der Fokus lag auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop.

Im Rahmen der Show sollte die Kultur und die Tradition des Landes näher gebracht werden. Zudem durfte natürlich auch die Königin der WM-Songs nicht fehlen: Shakira performte zusammen mit Burna Boy ihren neuesten WM-Song "Dai Dai" im Aztekenstadion. Bei der Show im SoFi Stadium stehen Hip Hop und Pop-Musik im Fokus. Die Verantwortlichen planen eine "High-Energy-Show" mit globalen Stars, wie es bei US-Sportevents üblich ist.

Die Kanadier setzen auf eine Mischung aus kanadischen Stars und internationalen Acts. Musikalisch ist die Show breit aufgestellt und bietet Pop, Indie, R&B und Weltmusik. Die multikulturelle Vielfalt soll im Vordergrund stehen. Zwar gibt es kein offizielles Motto, jedoch soll der Leitgedanke "Three nations, one celebration" (Drei Länder, eine gemeinsame Feier) lauten.

Mexiko, USA und Kanada als gemeinsame Gastgeber präsentiert werden. Der Fokus liegt auf kulturellen Vielfalt, den Zusammenhalt in Nordamerika und den globalen Charakter der WM





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