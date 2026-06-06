Thrustmaster stellt das T‑Flight HOTAS 5 für PS5‑Piloten - offizielle Microsoft Flight Simulator‑Edition kommt im Juni 2026

Thrustmaster hat das T‑Flight HOTAS 5 Microsoft Flight Simulator Edition angekündigt, das am 12. Juni 2026 erscheint und das schwer erhältliche HOTAS 4 ersetzt. Das neue Gerät bietet Plug‑and‑Play‑Kompatibilität, fünf Achsen, abnehmbaren Schubregler und ein ergonomisches Design zu einem Preis von rund 100 Euro, wodurch es zur erschwinglichen Alternative für Flug‑Simulationen auf der PS5 wird.

Kaum ein PS5 -Spieler hat bislang die Möglichkeit gehabt, das begehrte T. Flight HOTAS 4 zu nutzen - das Gerät war seit Monaten praktisch ausverkauft. Jetzt hat Thrustmaster einen offiziellen Nachfolger vorgestellt: das T. Flight HOTAS 5 Microsoft Flight Simulator Edition, das am 12.

Juni 2026 erscheinen soll. Bereits jetzt können Interessierte das neue Modell bei mehreren Händlern vorbestellen. Für die wachsende Community von Piloten und Pilotinnen, die den Microsoft Flight Simulator 2024 auf der Playstation 5 erleben wollen, bedeutet das eine dringend benötigte Entspannung, denn lange Zeit war das HOTAS 4 die einzige wirklich passende Eingabealternative zur herkömmlichen Gamepad‑Steuerung. Die knappe Verfügbarkeit hatte zu erheblichem Frust geführt, weil das klassische Flight‑Stick‑und‑Schubregler‑Konzept das genaueste Fluggefühl für das heimische Wohnzimmer versprach.

Das Design des HOTAS 5 greift die Grundidee des Vorgängers auf: ein authentisches Steuergefühl, das ohne Adapter, Work‑arounds oder zusätzliche Software direkt an der PS5 erkannt wird. Der Joystick ist mit integrierten PS‑Tasten ausgestattet und ist sowohl mit PS4 als auch mit PS5 kompatibel, sodass er nach dem einfachen Plug‑and‑Play‑Prinzip sofort als volles Eingabegerät registriert wird.

Das Herzstück bildet das bewährte HOTAS‑Prinzip - ein präziser Steuerknüppel mit fünf Achsen, dualem Rudersystem und einer Vielzahl von Aktionstasten, die für Funktionen wie Trimmung, Klappen, Fahrwerk oder Kameraperspektive belegt werden können. Der abnehmbare Schubregler lässt sich flexibel entweder kompakt am Stick oder separiert auf dem Tisch positionieren, wodurch die Sitzhaltung individuell angepasst und das Gefühl eines echten Cockpits noch intensiver wird. Im Vergleich zum klassischen DualSense‑Controller bietet das neue Gerät besonders bei feinen Manövern klare Vorteile.

Während beim Gamepad mehrere Funktionen auf wenige Sticks und Trigger verteilt werden müssen, ermöglicht das HOTAS 5 getrennte Achsen für Quer‑, Längs‑ und Seitenruder sowie einen eigenen Schubregler. Das erleichtert präzise Korrekturen beim Endanflug, sanfte Kursänderungen im Reiseflug und kontrollierte Bodenmanöver bei starkem Seitenwind - Szenarien, in denen ein Standard‑Controller schnell an seine Grenzen stößt.

Ergonomisch punktet das Gerät mit einer großen Handauflage, einem anpassbaren Widerstand des Sticks und einer beschwerten Basis, die auch über lange Sessions hinweg Stabilität und Komfort garantiert. Preislich positioniert sich das HOTAS 5 attraktiv: Während das Vorgängermodell zwischen 70 und 90 Euro lag, liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 99,99 Euro, was es deutlich günstiger macht als viele High‑End‑Lösungen aus dem PC‑Segment.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 gilt für die Playstation als ernsthafte Flugsimulation mit komplexen Flugmodellen, dynamischem Wetter und einer globalen Szenerie, bei denen präzise Eingaben entscheidend sind. Das HOTAS 5 wird von der Konsole und dem Simulator sofort erkannt, ein vorkonfiguriertes Profil sorgt dafür, dass die meisten Tasten bereits sinnvoll belegt sind. Nur bei Bedarf lässt sich das Mapping individuell anpassen.

Obwohl das Gerät primär für den Flight‑Simulator entwickelt wurde, lässt es sich ebenso gut in anderen Flug‑ und Weltraumspielen einsetzen - ein weiterer Pluspunkt, da die Auswahl an offiziell unterstützten Flightsticks auf der PS5 nach wie vor begrenzt ist. Die erneute Verfügbarkeit eines hochwertigen, preiswerten HOTAS‑Setups dürfte daher vielen Spielerinnen und Spielern neue Spiel‑ und Lernmöglichkeiten eröffnen





nwnews / 🏆 22. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thrustmaster HOTAS 5 Microsoft Flight Simulator 2024 PS5 Flugsimulation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

God of War Laufey: Jason Schreier gibt Entwarnung - PS5-Exclusive kommt definitiv vor 2028Jason Schreier gibt Entwarnung: God of War Laufey soll definitiv vor 2028 auf den Markt kommen. Der bekannte Journalist und Insider Jason Schreier gibt Entwarnung. Wie Schreier kurz nach der Enthüllung von God of War Laufey auf Bluesky schrieb, sei der Titel "nicht Jahre von uns entfernt": Sony hat im Zuge der Juni 2026-Ausgabe der State of Play einen brandneuen Ableger aus dem GoW-Universum angekündigt und zeigte im Rahmen der Enthüllung gleich mal 23 Minuten Gameplay.

Read more »

PS5-Spieler kauft vermeintlich neue Konsole bei MediaMarkt in Deutschland - Stellt plötzlich fest, dass da schon ein Account existiert und PS5 genutzt wurdeWer eine neue PS5 kauft, will in der Regel auch eine neue PS5 haben – und keine, die eindeutig schon einmal ausgepackt, angeschlossen und benutzt...

Read more »

Summer Game Fest enthüllt Guild Wars 3 - Release auf PC, PS5, Beta im Herbst 2027Beim Summer Game Fest 2026 haben die Verantwortlichen von ArenaNet den neuen Trailer zu Guild Wars 3 enthüllt. Erste Infos.

Read more »

Ein Bastler zeigt Sony, wie gutes Konsolendesign geht – Fans wollen ihn für die PS6PlayStation-Fan stellt elegante PS5 vor und begeistert die Community.

Read more »