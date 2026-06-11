Thrustmaster T-Flight HOTAS 5: A Must-Have for PS5 Flight Simulators

Thrustmaster has announced the successor to the popular T-Flight HOTAS 4, specifically designed for the 'Microsoft Flight Simulator 2024' on the PS5. The new HOTAS 5 offers a more precise and ergonomic experience compared to the DualSense controller, with separate axes for rudder control and a removable, adjustable regulator for a more authentic cockpit feel.

Der neue Thrustmaster T-Flight HOTAS 5 in seiner ganzen Pracht: Fürs Fluggefühl eigentlich ein Muss für PS5-Pilotinnen und -Piloten des ' Microsoft Flight Simulator 2024 '. Seit dem Start des ' Microsoft Flight Simulator 2024 ' auf der PS5 kämpfen viele Spielerinnen und Spieler mit einem Problem: Der offiziell unterstützte T. Flight HOTAS 4 ist seit Monaten kaum erhältlich.

Nun zeichnet sich erstmals eine Lösung ab. Thrustmaster hat mit dem 'T. Flight HOTAS 5 Microsoft Flight Simulator Edition' einen Nachfolger angekündigt, der am 12. Juni 2026 erscheinen soll. Mehrere Händler führen das Modell bereits zur Vorbestellung.

Für PS5-Pilotinnen und -Piloten ist das eine wichtige Entwicklung. Denn bislang galt der HOTAS 4 als die naheliegendste Möglichkeit, den Flugsimulator mit einem klassischen Flightstick samt Schubregler zu spielen. Die monatelange Knappheit sorgte entsprechend für Frust. Warum viele PS5-Pilotinnen und -Piloten auf HOTAS setzen Im Kern stand schon beim T-Flight HOTAS 4 die Idee, ein möglichst authentisches Steuergefühl auf die heimische Couch zu bringen.

Dieses Konzept verfolgt Thrustmaster nach eigenen Angaben auch beim neuen HOTAS 5. Auch dieser Joystick wurde explizit für Playstation entwickelt, verfügt über integrierte PS-Tasten und ist offiziell mit PS4 und PS5 kompatibel – ein wichtiges Detail, weil er dadurch ohne Adapter, Workarounds oder Spezialsoftware erkannt wird. Der Flightstick ist Plug-and-play ausgelegt – er kann also an der Konsole eingesteckt werden und wird vom System unmittelbar als vollwertiges Eingabegerät registriert.

Herzstück des Systems ist das klassische HOTAS-Prinzip: eine Kombination aus Steuerknüppel und separatem Schubregler. Der Stick bietet fünf Achsen, ein duales Rudersystem und zahlreiche Aktionstasten, die im Flugsimulator mit den wichtigsten Funktionen wie Trimmung, Klappen, Fahrwerk oder Kameraansicht belegt werden können. Der Schubregler ist abnehmbar und lässt sich entweder kompakt direkt am Stick oder mit Abstand auf dem Tisch platzieren, was eine passende Sitzposition ermöglicht und das Gefühl eines 'echten' Cockpits verstärkt.

Mehr Präzision als mit dem DualSense Im Vergleich zum DualSense-Controller spielte bereits der HOTAS 4 seine Stärken vor allem bei feinfühligen Manövern aus. Der HOTAS 5 setzt auf ein vergleichbares Konzept. Während auf dem Gamepad mehrere Funktionen auf wenige Sticks und Trigger verteilt werden müssen, stehen beim HOTAS getrennte Achsen für Quer-, Längs- und Seitenruder sowie ein eigener Schubregler zur Verfügung.

Das erleichtert zarte Korrekturen beim Endanflug, sanfte Kursänderungen im Reiseflug und kontrollierte Bodenmanöver bei starkem Seitenwind – genau jene Situationen, in denen ein Standardcontroller schnell an seine Grenzen stößt. Hinzu kommt, dass der HOTAS auf langen Flügen ergonomische Vorteile bietet. Eine große Handauflage, ein anpassbarer Widerstand des Sticks und eine beschwerte Basis sind darauf ausgelegt, das Setup auch über längere Sessions stabil und angenehm zu halten.

Für viele Einsteigerinnen und Einsteiger dürfte auch der neue Thrustmaster preislich attraktiv sein: Während der HOTAS 4 im Handel meist zwischen 70 und 90 Euro kostete, startet der HOTAS 5 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro. Damit bleibt er deutlich günstiger als viele spezialisierte High-End-Lösungen aus dem PC-Sektor. Ready for Take-off: 'Microsoft Flight Simulator 2024' auf PS5 Über Monate galt der HOTAS 4 als De-facto-Standard für den 'Microsoft Flight Simulator' auf der PS5.

Zum einen ist der 'Microsoft Flight Simulator 2024' für die Playstation klar als 'ernsthafte' Simulation positioniert, die mit komplexen Flugmodellen, dynamischem Wetter und globaler Szenerie antritt – ein Setting, das von präziser Eingabe unmittelbar profitiert. Zum anderen wurde der Stick in der Praxis von der Konsole und vom Simulator direkt erkannt; ein passendes Profil steht bereits zur Verfügung, sodass die meisten Tastenbelegungen ab Werk sinnvoll zugeordnet sind und nur bei Bedarf individuell angepasst werden müssen.

Wir hatten den 'Microsoft Flight Simulator 2024' an der PS5 Pro getestet und genau diese Erfahrungen mit dem HOTAS 4 gemacht. Wie schon der HOTAS 4 richtet sich auch der HOTAS 5 nicht ausschließlich an Spieler des 'Microsoft Flight Simulator'. Flightsticks dieser Bauart werden häufig auch in anderen Flug- und Weltraumspielen eingesetzt. Gerade auf der PS5, wo die Auswahl offiziell unterstützter Flightsticks überschaubar bleibt, könnte ihn das für viele Spielerinnen und Spieler interessant machen.

Der neue Thrustmaster T. Flight HOTAS 5 erscheint am 12. Juni 2026. | © Thrustmaste





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