Thrustmaster T.Flight HOTAS 5: Neuer Flightstick für PS5 und Microsoft Flight Simulator 2024 vorgestellt

Thrustmaster hat mit dem T.Flight HOTAS 5 Microsoft Flight Simulator Edition einen neuen offiziell unterstützten Flightstick für die PlayStation 5 angekündigt, der seit Juni 2026 erhältlich ist und die langwierige Knappheit des Vorgängermodells beenden soll.

Seit dem Launch des Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PlayStation 5 herrscht unter Flugsimulationsbegeisterten eine gewisse Unzufriedenheit: Der offiziell empfohlene Thrustmaster T.Flight HOTAS 4 war über viele Monate hinweg kaum erhältlich.

Diese Knappheit hat bei vielen Pilotinnen und Piloten für Frustration gesorgt, denn der Controller galt lange Zeit als die naheliegendste Lösung, um das immersive Flugerlebnis des Simulators mit einem authentischen Steuerungssystem auf die heimische Couch zu bringen. Thrustmaster reagiert nun auf diese Situation mit der Einführung des T.Flight HOTAS 5 Microsoft Flight Simulator Edition. Das Gerät ist seit dem 12. Juni 2026 im Handel erhältlich und wird bereits von verschiedenen Händlern angeboten.

Für Besitzerinnen und Besitzer einer PS5 bedeutet dies eine willkommene Alternative beziehungsweise Aufrüstmöglichkeit. Die neue Version folgt dem bewährten HOTAS-Prinzip, bei dem ein Steuerknüppel mit einem separaten Schubregler kombiniert wird. Ziel ist es, ein möglichst realistisches Cockpitgefühl zu vermitteln, ohne auf die Annehmlichkeiten einer Spielkonsole verzichten zu müssen. Der Joystick wurde speziell für die PlayStation entwickelt und besitzt integrierte PS-Tasten, wodurch er an PS4 und PS5 ohne zusätzliche Adapter oder komplizierte Software sofort erkannt wird.

Die Plug-and-play-Fähigkeit ist ein entscheidender Vorteil, da er einfach per USB angeschlossen werden kann und vom System direkt als vollwertiges Eingabegerät registriert wird. Im Vergleich zum standardmäßigen DualSense-Controller bietet der HOTAS 5 deutlich mehr Bedienkomfort und Präzision. Während beim Gamepad viele Funktionen auf wenige Achsen und Trigger verteilt sind, verfügt der Flightstick über fünf separate Achsen, ein duales Rudersystem und zahlreiche programmierbare Tasten.

Dadurch lassen sich feinfühlige Manöver wie das Trimmen, das Betätigen von Klappen oder das Steuern der Kamera präziser und intuitiver durchführen. Besonders in anspruchsvollen Flugsituationen, etwa beim Endanflug, bei starkem Seitenwind oder im langen Reiseflug, zeigt die aufgeteilte Steuerung ihre Stärken. Der abnehmbare Schubregler kann entweder direkt am Stick oder separat auf dem Tisch platziert werden, was eine ergonomischere Sitzposition ermöglicht und das Gefühl eines echten Cockpits verstärkt.

Eine große Handauflage, ein anpassbarer Stickwiderstand und eine beschwerte Basis sorgen für Stabilität und Komfort auch bei längeren Sessions. Interessant ist auch der Preis: Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro positioniert sich der HOTAS 5 deutlich unter vielen hochwertigen PC-Flightsticks, bleibt aber über dem Preisniveau des Vorgängers, der zuletzt für 70 bis 90 Euro zu haben war.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 selbst profitiert von dieser Hardware-Unterstützung, da er als ernsthafte Simulation mit komplexer Physik, dynamischem Wetter und einer detailreichen Welt besonders von präzisen Eingabegeräten lebt. Das vorkonfigurierte Profil erleichtert den Einstieg, da die wichtigsten Funktionen bereits sinnvoll belegt sind und nur bei Bedarf angepasst werden müssen.

Allerdings ist der HOTAS 5 nicht ausschließlich auf den Microsoft Flight Simulator beschränkt; durch seine allgemeine Kompatibilität lässt er sich auch in anderen Flug- und Weltraumtiteln einsetzen. Auf der PlayStation, wo die Auswahl offiziell unterstützter Flightsticks nach wie vor überschaubar ist, wird das Gerät daher für ein breiteres Publikum interessant sein. Die monatelangen Lieferprobleme beim Vorgänger haben gezeigt, wie groß die Nachfrage nach einer solchen Steuerungslösung ist.

Thrustmaster scheint mit dem HOTAS 5 nun bereit für einen Neustart, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Ob dies gelingt, hängt nicht zuletzt von der Produktverfügbarkeit ab - eine erneute Knappheit wäre angesichts der Vorgeschichte ein herber Rückschlag für die Community





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