Following the departure of Wittes, Gunter Osswald and Peter Krauss have taken over the interim management of ThSV Marketing GmbH, which oversees the professional side of Bundesliga support for ThSV Eisenach. The team has faced significant internal strife for over two years, with the club consistently performing well on the pitch yet facing challenges off the field. The club received a questionnaire from SPORT BILDEstimating the club's external debts and the possibility of insolvency, and the interim management has yet to provide any answers at this time. Ahead of the crucial match tonight, the team is desperate to keep pace with their recent success precariously on the edge of the league table.

Nach Wittes Blitz-Aus haben Günter Oßwald und Peter Krauß interimsmäßig die Geschäftsführung der ThSV Marketing GmbH übernommen, die den Profi-Betrieb in der Bundesliga steuert. Beide haben offenbar alle Hände voll zu tun, da über zwei Jahre interne Querelen in der ThSV Eisenach herrangen, während der Klub sportlich regelmäßig für Furore sorgte.

Der ThSV Marketing GmbH wurde von SPORT BILD dazu aufgefordert, schriftliche Abstimmungskonzepte zu liefern, wie es um aktuelle externally-basierte Schulden und die Insolvenzgefahr bestellt sei. Laut SPORT BILD schickte dem Klub aus Thüringen einen Fragenkatalog mit der Bitte um Beantwortung. Derzeit können die ThSV Marketing GmbH-Administratoren jedoch keine Auskünfte über die gestellten Fragen geben. Stattdessen wird dieser tragende Punkt für das Unternehmen bis dahin höchste Priorität und deren volle Aufmerksamkeit genießen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! Der ThSV Eisenach empfängt am Freitag (19 Uhr, live bei Dyn) den TBV Lemgo Lippe. Mit einem Sieg wäre bereits der dritte vorzeitige Klassenerhalt in Serie möglich, da rechnerisch einThird bei einem Punkt steht





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