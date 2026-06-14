ThSV Eisenach holt Junioren-Weltmeister Elias Scholtes

Der ThSV Eisenach hat seinen zweiten Sommer-Neuzugang perfekt gemacht und dabei einen Junioren-Weltmeister an Land gezogen! Elias Scholtes wechselt vom Bergischen HC an die Wartburg und soll künftig den rechten Rückraum der Thüringer verstärken.

Der ThSV Eisenach hat seinen zweiten Sommer-Neuzugang perfekt gemacht und dabei einen Junioren-Weltmeister an Land gezogen! Elias Scholtes wechselt vom Bergischen HC an die Wartburg und soll künftig den rechten Rückraum der Thüringer verstärken.

Der 1,90 Meter große Linkshänder unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre und bringt trotz seines jungen Alters bereits jede Menge Profi-Erfahrung mit. Mehr als 70 Einsätze in der Daikin-Handball-Bundesliga und der 2. Bundesliga stehen bereits in seiner Vita. Besonders bemerkenswert: 2023 gewann Scholtes mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft den WM-Titel.

Ausgebildet wurde der Rückraumspieler seit der D-Jugend bei den Rhein-Neckar Löwen. Dort feierte er 2022 die Deutsche Meisterschaft mit der A-Jugend. Im Frühjahr 2023 folgte der feste Wechsel zum Bergischen HC. Beim Aufstieg des BHC in die Bundesliga in der Saison 2024/25 spielte Scholtes eine wichtige Rolle.

Mit 78 Treffern trug er maßgeblich zum Erfolg bei. Auch in der vergangenen Spielzeit zeigte er seine Qualitäten: In den ersten zehn Liga-Partien erzielte der Linkshänder starke 29 Tore. Dann stoppte ihn das Verletzungspech. Zunächst setzte ihn eine Sprunggelenksverletzung außer Gefecht.

Nach seinem Comeback im Frühjahr folgte der nächste Rückschlag mit einer Knieverletzung. Trotzdem kommt Scholtes in der Saison 2025/26 wettbewerbsübergreifend auf 14 Spiele und 37 Tore. In Eisenach trifft der Neuzugang gleich auf bekannte Gesichter. Mit Stephan Seitz spielte er bereits beim WM-Triumph der deutschen Junioren-Auswahl zusammen.

Auch Cheftrainer Sebastian Hinze kennt Scholtes bestens: Beide arbeiteten schon vor dessen Wechsel zum Bergischen HC miteinander. Mit der Verpflichtung reagiert der ThSV auf die Abgänge von Max Beneke und Alexander Saul und schließt die entstandene Lücke im Kader. Die ersten Worte des Neuzugangs an die Fans machen Lust auf die neue Saison: Ich kann es kaum erwarten, mit euch nächste Saison auf Punktejagd für den Kultklub in Blau zu gehen.

Am meisten freue ich mich auf die überragende Stimmung in der Werner-Aßmann-Halle





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Thsv Eisenach Elias Scholtes Junioren-Weltmeister Handball Thüringer

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