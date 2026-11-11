ThSV Eisenach trifft Bergischer HC - Rückkehrer Scholtes hofft auf Klassenerhalt

Der ThSV Eisenach spielt am Samstag gegen den Bergischen HC. Rückraumspieler Elias Scholtes kehrt in die Heimat zurück und hofft auf Punkte für den Klassenerhalt.

Der ThSV Eisenach steht am Samstag um 20 Uhr im Heimstadion gegen den Bergischen HC. Für die Mannschaft aus Eisenach gilt das Duell als entscheidend für den Klassenerhalt. Der junge Rückraumspieler Elias Scholtes, 23, sieht die Begegnung als Chance, sich im Team zu beweisen und Punkte zu holen.

Scholtes' Heimkehr nach Wuppertal

Scholtes kehrt nach Wuppertal zurück, wo er bis zum Sommer für den Bergischen HC spielte. Er bezeichnet den Verein als "sehr herzlichen Klub, dem ich viel zu verdanken habe". Seine Rückkehr ist für ihn ein emotionaler Moment, da er dort viele alte Bekannte wiedersehen kann.

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Der 19-jährige Wechsel von seinem Jugendverein, den Rhein-Neckar Löwen, nach Wuppertal war für Scholtes ein großer Schritt. Er beschreibt die Zeit als erste Erfahrung, von zu Hause weg zu sein und alles selbst zu organisieren. Der neue Klub unterstützte ihn dabei, indem er immer einen Ratschlag parat hatte. Diese Unterstützung sei für ihn persönlich sehr wichtig gewesen.

Teamziel: Klassenerhalt und persönliche Entwicklung

Scholtes betont, dass das Ziel des ThSV Eisenach "unser Ziel als Kollektiv" sei. Er möchte sich weiterentwickeln und eine größere Rolle im Team übernehmen. Dazu will er mehr Spielzeit bekommen, insbesondere im kommenden Spiel gegen den Bergischen HC.

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Er hofft, dass die Heimkehr ihm die Möglichkeit gibt, Punkte zu holen und damit die Chancen des Teams auf den Klassenerhalt zu erhöhen. Für ihn bedeutet das Spiel nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein persönlicher Meilenstein, um die Freundschaften, die er in Wuppertal geknüpft hat, zu pflegen.

Ausblick: Punkte für den Klassenerhalt

Der ThSV Eisenach hofft, mit zwei Punkten aus dem Spiel gegen den Bergischen HC die Klasse zu sichern. Scholtes sieht die Heimkehr als Chance, die Mannschaft zu stärken und die Konkurrenz in der Liga zu schlagen. Das Ergebnis des Spiels wird entscheidend für die weitere Saisonplanung des Vereins sein.