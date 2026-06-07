ThSV Eisenach verabschiedet sich mit Niederlage aus der Saison

Der ThSV Eisenach beendet die Saison mit einer Niederlage gegen den HSV Hamburg. Jannis Schneibel verlängert seinen Vertrag, während Alexander Saul seine Karriere beendet.

Der ThSV Eisenach verabschiedet sich mit einer Niederlage aus der Saison. Die Thüringer verloren am Sonntagnachmittag in ihrer Werner-Aßmann-Halle gegen den HSV Hamburg mit 33:40 (18:15).

Fundament für den Auswärtssieg des HSV beim Kultklub war eine bärenstarke zweite Halbzeit der Hanseaten. Die Nachricht des Tages verkündeten die Wartburgstädter aber schon vor dem Spiel. Unter dem Applaus der Fans verkündete Jannis Schneibel, dass er seinen Vertrag verlängert habe. Die vergangenen Jahre war er verletzt, riss sich mehr als einmal das Kreuzband.

Er kämpft sich gerade zurück aufs Parkett und will zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder angreifen. Sein neues Arbeitspapier ist bis Sommer 2028 gültig. Rein ins Spiel: Vor ausverkaufter Kulisse in der Werner-Aßmann-Halle entwickelte sich zunächst eine umkämpfte Partie. Eisenach hielt vor den eigenen Fans lange dagegen und versuchte, über Tempo und die gewohnt aggressive Abwehrarbeit ins Spiel zu finden.

Der Lohn: Die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze zogen auf vier Buden davon (9:5, 13) und hielten diesen Abstand bis zur Pause konstant. Aber dann: Hamburg zeigte sich nach dem Seitenwechsel vor allem im Angriff effizient und nutzte seine Chancen konsequent. Dem HSV gelang es zunehmend, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Gäste überzeugten mit einer stabilen Defensive und fanden im Positionsangriff immer wieder Lösungen gegen die Thüringer Deckung.

Eisenach kämpfte sich mehrfach zurück, konnte den Rückstand jedoch nicht dauerhaft verkürzen. Entscheidend war die Schlussphase. Während dem ThSV im Angriff die letzte Durchschlagskraft fehlte, blieb Hamburg konzentriert und setzte sich Tor um Tor ab. Die Gäste nutzten technische Fehler der Gastgeber konsequent aus und sorgten so frühzeitig für die Vorentscheidung.

Für Eisenach endet damit eine Saison, in der der Klassenerhalt bereits vor dem letzten Spieltag gesichert worden war. Emotional wurde es noch einmal in der letzten Auszeit - extra genommen, um einen Großen des Eisenacher Handballs zu verabschieden. Denn da betrat Oldie Alexander Saul (30) das Parkett und wurde frenetisch gefeiert. Er beendet seine Karriere.

Nach dem Spiel ging die Zeremonie weiter. Niemand verließ die Halle, die Eisenacher verabschiedeten alle Spieler, die nun gehen, mit emotionalen Videoeinspielern. Selbst ein hart gesottener Profi wie Vincent Büchner, den es zum THW Kiel zieht, weinte bei seiner Rede. Timothy Reichmuth brachte es auf den Punkt: Der ThSV ist ein besonderer Verein und wird immer in meinem Herzen bleiben





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