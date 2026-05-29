ThSV Eisenach verliert gegen Berlin, aber zeigt starke Leistung

Der ThSV Eisenach hat den Füchsen Berlin in der Aßmann-Halle einen großen Kampf geliefert, aber am Ende mit 38:41 (14:17) geschlagen gegeben.

Eisenach verliert gegen Berlin , aber zeigt starke Leistung. Der ThSV Eisenach hat den Füchsen Berlin in der Aßmann-Halle einen großen Kampf geliefert, aber am Ende mit 38:41 (14:17) geschlagen gegeben.

Oskar Joelsson mit acht Toren und Stephan Seitz mit sieben Treffern waren die besten Werfer des ThSV. Die Thüringer lieferten den Füchsen ein Duell auf Augenhöhe, schnupperten zwischenzeitlich an der dicken Überraschung. Auch wenn es für das Team von Trainer Sebastian Hinze um nichts mehr ging, wollten die Thüringer den Tabellenzweiten doch ein wenig ärgern. Und vor den heißblütigen 2.850 Fans in der Aßmann-Halle lieferte der ThSV auch eine starke erste Halbzeit ab.

Angeführt von einem starken Keeper Matija Spikic, der sechs Paraden in Halbzeit eins zeigte, führte Eisenach lange mit einem Tor. Allerdings leistete sich der Gastgeber gleich vier Strafzeiten und die Gäste hatten neben einem guten Keeper Dejan Milosavljev mit Ausnahmespieler Mathias Gidsel den Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Als Eisenach fünf Minuten kein Tor gelang, traf der Däne zweimal in den verwaisten Kasten. Dennoch blieb es eng, eine Minute vor dem Pausenpfiff führte der große Favorit nur mit 15:14.

Dann zeigten die Gäste ihre Klasse, Milosavljev sorgte in letzter Sekunde mit einem Treffer ins leere Tor für die erste Drei-Tore-Führung zum 17:14. Die zweite Halbzeit startete mit Berliner Toren, Eisenach lag schnell mit 14:19 zurück. Doch die Gastgeber blieben dran, Vincent Büchner taute jetzt auf, hielt den ThSV im Rennen. Es folgten ganz wilde Minuten mit unglaublich vielen Toren auf beiden Seiten.

Eisenach ließ sich einfach nicht abschütteln und nutzte eine kleine Schwächephase der Berliner, schaffte in der 47. Minute den Ausgleich zum 28:28. Und Peter Walz gelang Sekunden später sogar die Führung. Doch Lasse Andersson sorgte mit seinen vielen Toren - am Ende hatte er zehn auf seinem Konto - dafür, dass die Berliner wieder in Führung gingen.

Dazu kamen zwei, drei Fehlspiele des ThSV. Am Ende stand ein 38:41. Dennoch quittierten die Fans in der Halle die kampfstarke Leistung der Gastgeber mit frenetischem Applaus





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