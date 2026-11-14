Thunbergs Bruch mit Fridays for Future: Kritik an Deutschland und FFF

Greta Thunberg distanziert sich von Fridays for Future und greift Deutschland an. Hintergrund ist der Konflikt um Israel-Palästina sowie die Rhetorik der Bewegung.

Greta Thunberg hat eine öffentliche Trennung von der Jugendbewegung Fridays for Future vollzogen und Deutschland scharf kritisiert. Die Klimaaktivistin griff in sozialen Medien die deutsche Sektion der Organisation an und bezeichnete deren Demonstrationen als von der Polizei genehmigte Events in bürgerlichen Gegenden. Dieser Konflikt markiert das Ende einer langen Kooperation zwischen Thunberg und denjenigen, die sie einst als ihre Bewegung unterstützten.

Rauschendes Lachen vor Kamera zeugt von Distanz

Der Auslöser für die aktuelle Kontroverse ist eine Szene aus der Dokumentation "Auf Panzern in die Klimakrise" des Regisseurs Hubertus Koch. In dem Film ist Thunberg im vergangenen Sommer in Berlin zu sehen, als sie mitbekommt, dass Fridays for Future zeitgleich zu ihrer eigenen Präsenz eine Demonstration dort plant. Ihre Reaktion fiel unverblümt aus: Sie brach in ein lautes Lachen aus und hinterfragte belächelnd, ob diese Strategie denn immer noch Bestand habe. Für tausende Schüler, die seit 2018 ihrem Aufruf folgten, wertete sie dieses Verhalten als persönliche Beleidigung. Thunberg selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits 23 Jahre alt und befand sich in einer Phase zunehmender Distanzierung von der organisatorischen Struktur der Bewegung.

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Thunbergs Vorwürfe gegen deutsche Struktur und Demos

Thunberg rechtfertigte ihre ablehnende Haltung in einem Instagram-Post ausführlich. Sie argumentierte, dass die von Fridays for Future organisierte Klima-Demo lediglich die behördliche Genehmigung der Polizei erhalten habe. Der Ort der Demonstration sei zudem eine "bekanntermaßen weiße Mittelschichtsgegend" gewesen, was sie als Ausdruck der fehlenden Reichweite der Bewegung deutete. Im Gegensatz dazu erwähnte sie explizit das Rüstungsunternehmen Rheinmetall als Teil der kritisierten deutschen Politik. Ihre Aussage zielte darauf ab, die Legitimität der offiziellen Protestformate zu untergraben und sie als kontrollierte Instrumente darzustellen, die nicht der radikalen Forderung nach Klimaschutz entsprechen.

Schiedsrichter der Palästina-Debatte und Zensurbehauptung

Ein zentraler Streitpunkt betrifft Thunbergs Haltung zum Nahost-Konflikt. Sie behauptet, die deutsche Sektion von Fridays for Future habe sie "gecancelt" und sich von ihr distanziert, weil sie erklärt habe, dass Palästinenser ebenfalls Menschen seien. Faktenlage und diese Darstellung weichen jedoch stark voneinander ab. Laut internen Berichten ging die deutsche Organisation im Jahr 2023 auf Distanz, weil Thunberg sich nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober für eine reine, verschwörungstheoretische Israel-Hass-Rhetorik entschied. Dabei verzichtete sie konsequent darauf, die jüdischen Opfer des Angriffs zu benennen oder anzuerkennen. Für die Bewegung war dies ein unüberwindbares ethisches Hindernis, das zur Abgrenzung führte, nicht primär eine humane Erklärung für Palästinenser.

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Schwere Anschuldigungen gegen die deutsche Gesellschaft

Thunberg weitete ihre Kritik auf die gesamte deutsche Gesellschaft aus. Sie schrieb, die Welt mache sich über Deutschland lustig, da das Land in extrem rassistischen Denkmustern gefangen sei. Zudemlastete sie dem Staat eine schamlose Mitschuld an Genozid, Ökozid und der Klimakrise an. Sie bezog sich dabei auf Gruppen, die sie als "People of Colour" bezeichnete, deren Warnungen sie behauptete, man habe "seit Ewigkeiten" ignoriert. Mit dem Begriff "Genozid" verweist sie implizit auf deutsche Waffenlieferungen an Israel, während "Ökozid" als völkerrechtlicher Tatbestand gefordert wird. Diese Sprache spiegelt eine radikale Weltuntergangsrhetorik wider, die Naturzerstörung auf die Stufe von Kriegsverbrechen stellt.

Luisa Neubauer bleibt ruhig und fokussiert auf die Sache

Der einstige Zusammenschluss aus Greta Thunberg und Luisa Neubauer gilt als das Dreamteam der Klimaschutzbewegung. Im Jahr 2019 demonstrierten die beiden gemeinsam in Hamburg, als Thunberg 16 und Neubauer 22 Jahre alt war. Heute, 2023, hat sich der Bruch deutlich vertieft, wobei Neubauer anders auf die Angriffe reagiert als Thunberg. Die 30-Jährige bezeichnete die Videoszene als irrelevant und betonte, man solle keine Zeit mit der Abarbeitung einzelner Clips verschwenden. Stattdessen fokussiere man sich auf die langfristige Arbeit. Neubauer erklärte, es gebe so viele Unterstützer, die am Ball bleiben würden, um die politischen Ziele der Bewegung voranzutreiben, unabhängig von internen Streitigkeiten.