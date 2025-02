Thunderbolts Trailer enthüllt Sentry und den Kampf gegen The Void

Ein neuer Trailer für den kommenden Marvel-Film Thunderbolts wurde während des Super Bowls veröffentlicht. Der Trailer stellt die Gruppe von Antihelden vor, die sich einem mächtigen Wesen namens Sentry stellen müssen. Sentry wird durch seine dunkle Seite, The Void, dargestellt, als eine bedrohliche Kraft, die die Thunderbolts herausfordern wird. Der Film startet am 01. Mai 2025 in den deutschen Kinos.

Marvel hat dieses Jahr einige große Projekte im Gange. Am 13. Februar startet Captain America 4: Brave New World in den deutschen Kinos. Und im Mai geht es dann direkt weiter mit Thunderbolts .

Zu diesem Film wurde nun während des diesjährigen Super Bowls ein neuer Trailer veröffentlicht.

Zu diesem Film wurde nun während des diesjährigen Super Bowls ein neuer Trailer veröffentlicht. In dem neuen Marvel-Film dreht sich alles um eine Spezialeinheit aus ehemaligen Problemfällen – ähnlich wie bei DC und dem Suicide Squad. Diese Einsatztruppe bekommt es im Film mit einer echten Übermacht zu tun. Die Rede ist von Sentry, beziehungsweise seinem bösen Gegenstück The Void. \Wer ist Superheld Sentry im Marvel-Universum? Die Figur ist unter Comic-Fans berühmt-berüchtigt und seit Jahren wird heiß diskutiert, wie mächtig Sentry ist und wie Marvel ihn ins MCU einbauen wird. In den Comics wurde Sentry ursprünglich ein weiterentwickeltes Super Serum verabreicht, ähnlich dem von Captain America, mit dem Unterschied, dass die Wirkung 100.000 Mal stärker ist. Er wird daher auch als eines der mächtigsten Wesen im Marvel-Universum gehandelt (Quelle: CBR) – auch wenn kosmische Figuren wie Bösewicht Galactus noch gefährlicher sind. Der besondere Clou an der Figur: Während Sentry ein Superheld ist und sich grundsätzlich für das Gute einsetzt, hat er auch eine dunkle Seite: The Void. Für jede gute Tat begeht diese dunkle Entität eine gleich schwere böse Tat. Im neuen Trailer sieht man ja direkt zu Beginn, wie The Void die New Yorker Bürger mit einer einfachen Handbewegung auslöscht. Es wird also spannend zu sehen, wie die Thunderbolts es mit diesem Wesen aufnehmen wollen. Wirkliche Gewissheit gibt es erst am 01. Mai 2025, wenn Thunderbolts offiziell in den deutschen Kinos startet





