Thüringen: Bürger melden überbordende Bürokratie

In Thüringen soll ab sofort überbordende Bürokratie gemeldet werden können. Ein neuer Bürokratiemelder soll Bürger, Unternehmen und die Verwaltung verbinden. Ziel ist es, gemeldete Bürokratie abzustellen und den Alltag der Thüringer zu erleichtern.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat einen neuen Bürokratiemelder vorgestellt. Bürgerinnen und Bürger können damit ab sofort überbordende Bürokratie im Freistaat melden. Voigt betont, dass es darum gehe, eine Schnittstelle zwischen Bürgern, Unternehmen und der Verwaltung zu schaffen und Betroffene zu Beteiligten zu machen. Auf der Webseite des Freistaates können über ein Formular Probleme gemeldet und Lösungsvorschläge gemacht werden.

Die eingegangenen Meldungen sollen vom Normenkontrollrat überprüft werden. Das Ziel sei am Ende auch, gemeldete Bürokratie abzustellen. Voigt sieht eine große Chance, um Bürokratie in Thüringen zurückzubauen. Als Beispiele nannte er unverständlich lange Formulare, lange Wartezeiten auf Antworten bei Behörden oder unklare Zuständigkeiten. ,,Die Trüffelsucher sind hier die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen und Mittelständler, die uns mithelfen sollen, das zurückzubauen,, sagte Voigt.





BÜROKRATIE THÜRINGEN REGIERUNG CITIZEN ENGAGEMENT VERWALTSUNG

