Thüringer Bäckereikette kämpft ums Überleben

Die Bäcker Lampe GmbH & Co. KG, ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis, kämpft ums Überleben. Hohe Kosten für Energie, Personal und Rohstoffe haben das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

Noch sind die Regale mit frischen Brötchen und Backwaren gefüllt. Doch hinter den Kulissen kämpft eine Thüringer Traditionsbäckerei ums Überleben . Hohe Kosten für Energie, Personal und Rohstoffe haben das Familienunternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

Rund 280 Mitarbeiter zittern um ihre Jobs. Dabei hatte die Bäcker Lampe GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis erst vor wenigen Wochen eine weitere Filiale eröffnet. Nun musste die Geschäftsführung die Reißleine ziehen und anmelden. Die Zukunft von aktuell 44 Verkaufsstellen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist ungewiss.

Das Ende einer langen Familiengeschichte nach 147 Jahren droht: Denn die Ursprünge der Bäckerei-Kette gehen bis ins Jahr 1879 zurück. Gegenüber BILD macht Insolvenzverwalter Dr. Frank Kreuznacht zumindest Hoffnung: Gemeinsam mit der Geschäftsführung haben wir den Betrieb in den letzten Tagen abgesichert. Produktion und Verkauf laufen uneingeschränkt weiter. Das Unternehmen werde zudem weiterhin mit Rohstoffen und Zutaten beliefert.

So auch vom Hauptlieferanten BÄKO, einem genossenschaftlich organisierten Fachgroßhandel für Bäckereien und Konditoreien. Probleme des Familienunternehmens vor allem in der 'akuten Krise', in der sich die gesamte Bäckerei-Branche befinde. Der Sanierungsexperte: Auf der einen Seite haben wir einen erheblichen Anstieg der Produktionskosten und schon für 20 Cent. Kreuznacht: Das schlägt sich massiv auf klassische Bäckerei-Betriebe nieder, die da nicht mehr mithalten können.

Das könne auch über Preiserhöhungen nicht mehr abgefangen werden. Bereits 2022 hatte Lampe einen 'Energiebeitrag' von vier Prozent auf den Kaufpreis gefordert. Begründet wurde dies mit gestiegenen Strom- und Benzinpreisen. Viele Kunden waren verärgert.

Michael Litschko (69) ist Stammkunde in der Filiale in Eisleben: Ich hole hier oft meine Brötchen. Leider hört man immer öfter von Firmen, die aufgeben oder schließen müssen. Er sieht auch die Politik in der Verantwortung. Aber auch der schnelle Wachstumskurs der Bäckerei, die von den Brüdern André und Stephan Lampe in der sechsten Generation geführt wird, blieb offenbar nicht ohne Folgen.

So wurden Anfang 2016 insgesamt 31 Filialen der damals insolventen Backwaren-Kette 'Der Stadtbäcker' in Sachsen-Anhalt übernommen. Jetzt ist Lampe selbst pleite - obwohl gerade Die Löhne der Mitarbeiter sind laut Kreuznacht zumindest für drei Monate über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Das Ziel ist, das ausgesprochen und Filialen geschlossen werden müssen, steht noch nicht fest. Möglicherweise wird der Traditionsbetrieb jetzt aber wieder kleinere Brötchen backen müssen





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