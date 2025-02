Thüringer Polizeihubschrauber im Einsatz: 534 Einsätze im vergangenen Jahr

Die Polizeihubschrauberstaffel der Thüringer Polizei war im vergangenen Jahr mit 534 Einsätzen wieder zahlreich im Einsatz. Die Helikopter waren vor allem bei Suchaktionen im Einsatz, bei denen es um die Auffinden von vermissten Personen oder Gegenständen ging.

Die Polizeihubschrauber staffel der Thüringer Polizei war im vergangenen Jahr wieder zahlreich im Einsatz. 534 Einsätze sind dokumentiert, was im Vergleich zu den Jahren 2021 bis 2023 dem Landespolizeibericht zufolge eine leichte Steigerung darstellt. Die Helikopter waren vor allem im Rahmen von Suchaktionen im Einsatz, bei denen es um die Auffinden von vermissten Personen oder Gegenständen ging. Dazu gehörten auch die Fahndung nach flüchtigen Tätern und die Suche nach gestohlenen Autos.

Für diese Einsätze waren die Polizisten insgesamt über 240 Stunden in der Luft. Einsatz bei Demonstrationen hingegen sind eher die Ausnahme. Die Polizeihelikopter sind auch zur Brandbekämpfung, beispielsweise bei Waldfeuern, einsetzbar. Die Beteiligung an diesen Einsätzen ist jedoch von äußeren Faktoren, wie zum Beispiel den Wetterbedingungen, abhängig. Die zwei Hubschrauber der Staffel sind am Flughafen Erfurt-Weimar stationiert. Aktuell gehören 23 Beamte zur Staffel. Für die Einsätze in der Höhe verfügen die Polizisten über eine Vielzahl an technischen Hilfsmitteln. Dazu zählen unter anderem ein Suchscheinwerfer, Tageslicht- und Wärmebildkameras, die beispielsweise bei der Suche nach Personen in dichten Wäldern hilfreich sind. Darüber hinaus gibt es Gerätschaften, um Menschen mittels Abseilens zu retten. Um Teil der Hubschrauberstaffel zu werden, müssen Bewerber bereits die Polizeiausbildung im mittleren oder auch gehobenen Dienst abgeschlossen haben. Wer es durch ein Auswahlverfahren schafft, absolviert spezielle Ausbildungen, zum Beispiel zur Pilotin oder zum Flugtechniker. Die Ausbildung erfolgt an der Gemeinsamen Luftfahrerschule für den Polizeiflugdienst in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Besuch dieser Schule folgen weitere Lehrgänge





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Polizeihubschrauber Einsätze Suche Brandbekämpfung Thüringen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jahr der Gegensätze: 2024 in Sachsen wärmstes Jahr seit WetteraufzeichnungDresden (sn) - Mit einem Plus von 2,8 Grad gegenüber dem Vergleichszeitraum war das vergangene Jahr das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 in

Weiterlesen »

Startup-Jahr 2025: 'Werden dieses Jahr zwei bis drei große KI-Skandale sehen'2024 war ein Auf und Ab für die Gründerszene. Es wurde so viel gegründet wie lange nicht mehr, die Zahl der Finanzierungen ist gestiegen und gleichzeitig mussten so viele Startups Insolvenz anmelden wie noch nie zuvor. Was bringt 2025?

Weiterlesen »

Venus-Jahr 2025: Diese 5 Sternzeichen finden die große LiebeVenus-Jahr 2025: Warum uns dieses Jahr besonders viel Liebe und Harmonie bringt.

Weiterlesen »

Container-Diebstahl: Thüringer Ehepaar verliert Hab und GutEin Thüringer Ehepaar plant einen Umzug auf einen Bauernhof und beauftragt eine Spedition, um ihre Tiere und Habseligkeiten zu transportieren. Doch die vollgepackten Container verschwinden spurlos, und die Familie steht vor dem Ruin.

Weiterlesen »

Maul- und Klauenseuche: Thüringer Kälber-Transport nach Niederlanden verbotenNach dem Maul- und Klauenseuch-Ausbruch in Brandenburg müssen Thüringer Landwirte den Transport von männlichen Kälbern in die Niederlande vorübergehend stoppen. Ein Puffer von zwei bis vier Wochen ermöglicht die Unterbringung der Tiere in Thüringen. Danach drohen Alternativen mit Mehrarbeit und Kosten.

Weiterlesen »

Gastronomie: Verband: Situation im Thüringer Gastgewerbe angespanntErfurt (th) - Gestiegene Kosten für Lebensmittel, Energie und Personal belasten Gastronomen und Hoteliers in Thüringen. Das geht aus einer Umfrage des

Weiterlesen »