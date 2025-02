Thüringer Vereine auf Gebührenübernahme durch das Land angewiesen - Vertrag mit Gema hängt vom Haushalt ab

Die Thüringer Landesregierung plant, Vereine durch die Übernahme von Gema-Gebühren zu entlasten. Ein neuer Vertrag mit der Gema lässt sich aber erst abschließen, nachdem der Haushalt für 2025 verabschiedet wurde.

Die Thüringer Landesregierung, oft als „Brombeer-Regierung“ bezeichnet, plant, Vereine durch die Übernahme von Gema -Gebühren zu entlasten. Doch die Umsetzung dieses Vorhabens steht noch aus. Ein neuer Vertrag mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte ( Gema ) lässt sich erst abschließen, nachdem der Haushalt für 2025 verabschiedet wurde. Aktuell wird der alte Vertrag mit der Gema , der 2024 lief, zum Ende der Laufzeit aus.

Eine Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2025 ist frühestens für April oder Mai geplant. Für die zahlreichen Karnevals- und Faschingsveranstaltungen, die derzeit im Freistaat stattfinden, kommt der Abschluss wohl zu spät. Der alte Pauschalvertrag des Landes mit der Gema von 2024 deckte Veranstaltungen, bei denen Eintritt verlangt wurde, nicht von der Gebührenübernahme ab. Die genauen Regelungen im neuen Vertrag werden noch verhandelt. Die Gema vertritt als staatlich anerkannter Treuhänder die Rechte der Musikschaffenden und ermöglicht den Kauf von Rechten zur Musiknutzung. Sie leitet Lizenzbeiträge für mehr als 80.000 Komponisten, Texter und Musikverleger in Deutschland und mehr als eine Million Berechtigte im Ausland weiter. Laut Angaben der Staatskanzlei soll der neue Vertrag des Freistaats mit der Gema länger als nur bis 2025 gelten. Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) betonte, dass die Vereine damit mehr Planungssicherheit erhalten sollen. Man wolle den Vertrag dann auch bewerben, damit die Vereine davon erfahren. Das Ehrenamtsgesetz sieht vor, dass jährlich bis zu 500.000 Euro für den Gema-Pauschalvertrag aufgewendet werden können. Das Gesetz trat im Januar in Kraft. Der Vertrag kann aber erst geschlossen werden, nachdem der Haushalt beschlossen ist. Bereits im Jahr 2024 gab es einen Vertrag mit der Gema – mit einem Volumen von 325.000 Euro für ein halbes Jahr. Das Geld ist dabei eine Art Kontingent, aus dem die Gema-Gebühren für Veranstaltungen der Vereine beglichen werden. Im vergangenen Jahr profitierten 529 Vereine in Thüringen von der Gebührenübernahme. Als Grund für die Gebührenübernahme durch das Land führt die Staatskanzlei an, dass ehrenamtlich geführte Vereine mit ihrer freiwilligen Tätigkeit „einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Thüringen“ leisten.





Vereine Gema Gebührenübernahme Thüringen Haushalt Ehrenamt Kultur

