THW Kiel besiegt Montpellier im Halbfinale der European League

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat im Halbfinale der European League den französischen Pokalsieger Montpellier mit 29:28 besiegt. Das Spiel war von Anfang an spannend und ging hin und her.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat im Halbfinale der European League den französischen Pokalsieger Montpellier mit 29:28 besiegt. Das Spiel war von Anfang an spannend und ging hin und her.

Der THW Kiel, der bereits in der Vorrunde zweimal gegen Montpellier gespielt hatte und beide Spiele gewonnen hatte, wollte Revanche für das Vorjahr nehmen, als sie gegen die Franzosen im Halbfinale unglücklich unterlagen. Der THW Kiel war von Anfang an unter Druck, aber der deutsche Nationaltorwart Andreas Wolff hielt die Stange und hielt die Franzosen mit 6 von 7 Siebenmetern auf Distanz.

Der THW Kiel hatte auch Schwierigkeiten, den Ball zu halten und ließ ihn oft fallen, aber der deutsche Rekordmeister konnte dennoch das Spiel gewinnen. Der THW Kiel wird nun im Finale gegen den Sieger des deutschen Duells Flensburg gegen Melsungen antreten





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

THW Kiel Montpellier European League Handball Finale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt im Kampf um die Champions-League-QualifikationDie Rivalität zwischen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt erreicht in Hamburg ihren Höhepunkt. Im Halbfinale der European League geht es um den Einzug ins Finale und die lukrative Qualifikation für die Champions League. Besonders im Fokus: SG-Kapitän Johannes Golla, der auf seinen zukünftigen Klub MT Melsungen trifft.

Read more »

EHF European League: Drei deutsche Teams im Halbfinale - THW Kiel vs. Montpellier, MT Melsungen vs. SG FlensburgDie EHF European League erreicht mit dem THW Kiel, MT Melsungen und SG Flensburg-Handewitt drei deutsche Teams im Halbfinale. Die Paarungen sind dieselben wie im Vorjahr. SPORT BILD bietet einen Überblick zu Spielen, TV-Übertragungen und der deutschen Dominanz im Wettbewerb.

Read more »

THW Kiel erreicht Finale der European League nach dramatischem Sieg gegen MontpellierDer THW Kiel hat das Halbfinale der European League gegen Montpellier mit 29:28 gewonnen und steht im Endspiel. Torwart Andreas Wolff war mit überragenden Paraden der Matchwinner.

Read more »

European League: Kiel ringt Montpellier nieder und steht im FinaleDer THW Kiel hat mit viel Herz, Moral und einem überragenden Andreas Wolff im Tor das Endspiel des Final-Four-Turniers um die European League in Hamburg erreicht. In einem Semifinal-Thriller setzten sich die 'Zebras' am Sonnabendmittag gegen Montpellier HB mit 29:28 (15:12) durch.

Read more »