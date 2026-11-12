THW Kiel besiegt TBV Lemgo im Pokal-Achtelfinale mit knappem 34:35-Sieg

Das THW Kiel setzt sich im DHB-Pokal knapp mit 35:34 gegen den TBV Lemgo Lippe durch. Trainer Börge Lund freut sich über den Einzug ins Viertelfinale.

Das THW Kiel hat im Pokal- Achtelfinale knapp gegen den TBV Lemgo Lippe gewonnen. Das Spiel endete mit einem 34:35-Sieg für die Kieler Mannschaft.

Trainer Florian Kehrmann vom TBV Lemgo Lippe äußerte nach dem Spiel große Enttäuschung. Er bezeichnete den Verlust des Spiels als schmerzhaft, da der Gegner nur ein Tor besser war.

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Dritte Halbzeit entscheidet das Spiel

In den entscheidenden Minuten von der fünfzigsten bis zur sechsten Minute ließ der TBV Lemgo Lippe mehrere Großchancen liegen. Trainer Florian Kehrmann kritisierte diese Phase scharf als Grund für die Niederlage.

Die Torausbeute aus freien Würfen war ebenfalls ein kritischer Punkt. Der TBV Lemgo Lippe verwandelte keine der drei Siebenmeter und verwarf zusätzliche freie Würfe aus der Distanz.

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Florian Kehrmann meinte, dass diese Fehler der Mannschaft das Genick brachen. Er zweifelte zwar an der Fairness, betonte aber auch die eigenen Defizite in dieser Phase.

Reaktionen der beiden Trainer

Florian Kehrmann zeigte sich stolz auf die Leistung seiner Mannschaft trotz der aussichtslosen Situation. Er lobte insbesondere die Fans, die die Spieler auch nach der Niederlage begeisterten.

Börge Lund, Trainer des THW Kiel, zeigte sich hingegen höchst zufrieden mit dem Ergebnis. Er betonte, dass das Spiel in beide Richtungen hätte kippen können.

Lund äußerte große Erleichterung über den Einzug ins Viertelfinale. Sein Team nutzte die knappe Chance und setzte sich gegen einen starken Gegner durch.

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Zukunftsaussichten und Ausblick

Der TBV Lemgo Lippe scheidet aus dem Pokalwettbewerb aus. Die Mannschaft muss sich nun auf die Liga konzentrieren, um die verlorenen Punkte wettzumachen.

Das THW Kiel steht nun im Viertelfinale. Die Kieler Spieler freuen sich auf die nächste Runde im DHB-Pokal. Die Erwartungen an die Mannschaft sind hoch.