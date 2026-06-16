THW Kiel: Die Zukunft des Vereins ist ungewiss

Die Kiel-Krise ist ein wichtiges Thema in der deutschen Handballszene. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel fehlte erneut bei der europäischen Meisterschaft, aber seine Kämpfe um die Zukunft des Vereins sind ein wichtiger Aspekt. Die am meisten gestellten Fragen sind, wie es weitergehen sollte bei THW Kiel und was aus Trainer Filip Jicha werden würde.

In Köln kämpften am Wochenende die vier besten Vereinsmannschaften um die europäische Meisterschaft. Der Rekord-Titelträger Barcelona setzte sich gegen die Füchse Berlin durch. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel fehlte erneut, aber seine Kämpfe um die Zukunft des Vereins waren ein wichtiges Thema.

Die Kiel-Krise war auch im Rheinland Diskussionsthema. Die am meisten gestellten Fragen waren, wie es weitergehen sollte bei THW Kiel und was aus Trainer Filip Jicha werden würde. Nach Platz 6 in der abgelaufenen Saison und der verpassten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb herrscht dringender Redebedarf an der Kieler Förde. Darf Jicha, dessen Vertrag im vergangenen Sommer bis 2028 verlängert wurde, den eingeleiteten Umbruch fortsetzen?

Wie groß ist das Vertrauen in den Tschechen, der sich nach dem Champions-League-Gewinn 2020 mit Kiel zuletzt 2024 für Köln qualifizieren konnte? Dazu kommen unter anderem Fragen zur sportlichen Qualität des Kaders. Reicht dieser aus, um den Angriff auf die nationale Spitze sicherzustellen? Welche Kader-Sprünge sind umsetzbar, angesichts eines wirtschaftlichen Minus?

Klar ist: Die finanziellen Rahmenbedingungen spielen auch bei der Trainer-Diskussion eine gewichtige Rolle, eine Trainerentlassung kostet Geld. Am Ende stünde das Wohl des THW Kiel über allem. Geschäftsführer Viktor Szilagyi hatte unmittelbar nach dem Bundesliga-Ende erklärt, dass vieles fehle und man Schwäche zeigen dürfe nicht. Filip Jicha machte seinerseits deutlich, dass er großes Feuer verspüre, den bereits eingeschlagenen Kurs trotz der Rückschläge fortzusetzen.

Jicha: Unsere Aufgabe ist es, diesen Umbruch weiter durchzuführen. Dass wir unsere Träume, unseren Weg, den wir vor zweieinhalb, drei Jahren angestoßen haben, weitergehen und wirklich schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Bleibt die große Frage, wer den Weg künftig mitgehen und bestimmen kann? Der Verein werde sich die nötige Zeit für die Analyse geben.

Möglicherweise könne die Aufarbeitung auch zwei Wochen dauern, ließen die THW-Bosse vergangene Woche wissen. Am Wochenende ploppten im Netz Gerüchte auf, das Aus von Jicha sei beschlossen. Nach SPORT BILD-Informationen dauert die Analyse jedoch weiterhin an, eine Entscheidung in der Causa Jicha ist bislang nicht gefällt. Das Trainer-Barometer schlägt bislang in keine Richtung aus.

Die in Köln ebenfalls erneut aufploppende Diskussion, Talant Dujshebaev würde auf der Kiel-Bank Platz nehmen, ist aktuell unrealistisch. Klar ist: Die Kiel-Bosse brauchen zeitnah Klarheit und Planungssicherheit - im Sinne aller beteiligten Personen und Gremien





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