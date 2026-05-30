THW Kiel erreicht Finale der European League nach dramatischem Sieg gegen Montpellier

Der THW Kiel hat das Halbfinale der European League gegen Montpellier mit 29:28 gewonnen und steht im Endspiel. Torwart Andreas Wolff war mit überragenden Paraden der Matchwinner.

Der THW Kiel hat sich am Freitagmittag mit einem dramatischen 29:28 gegen Montpellier HB ins Finale der European League gekämpft. Vor 10.500 Zuschauern in Hamburg entschied Torwart Andreas Wolff die Partie mit einer spektakulären Doppelparade in der letzten Sekunde.

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die Kieler, die nach einer starken ersten Halbzeit im zweiten Durchgang fast noch die Kontrolle verloren hätten. Der Sieg bedeutet nicht nur die Chance auf den ersten internationalen Titel seit 2020, sondern auch eine Siegprämie von 100.000 Euro und die nahezu sichere Qualifikation für die Champions League.

Die Anreise zum Halbfinale war bereits eine Geduldsprobe: Für die knapp 100 Kilometer von Kiel nach Hamburg benötigte der Mannschaftsbus 135 Minuten, der Verkehr staute sich auf der Autobahn. Auch auf dem PVC-Boden lief es zunächst stockend. Trainer Filip Jicha hatte wegen des ungewohnten Anwurfzeits um 12.30 Uhr den Tagesablauf umgestellt: Frühstück um 7.30 Uhr, Spaghetti Bolognese als zweiten Energieschub um 10 Uhr. In der ersten Halbzeit schien die Strategie aufzugehen: Kiel kämpfte sich zu einer 15:10-Führung in der 26.

Minute, vor allem dank einer starken Defensive und Paraden von Wolff. Doch der Angriff blieb fehleranfällig, zu viele Ballverluste und eine fehlende Durchschlagskraft im Positionsangriff sorgten für Kritik. Emil Madsen, der verletzt zusah, forderte in der Pause mehr Tempo. Sein Fehlen und das von Elias Ellefsen á Skipagøtu machten sich bemerkbar.

Nach der Pause drehte Montpellier das Spiel. Die Franzosen nutzten Kiels Harmlosigkeit im Sechs-gegen-Sechs aus und gingen mit 20:18 in Führung. Jicha reagierte mit einer Auszeit und stellte auf eine offensive Sieben-gegen-Sechs-Formation um. Das brachte die Führung zurück (23:21), aber die Nervosität blieb.

Beide Teams vergaben mehrere Siebenmeter, Wolff hielt sechs von sieben Versuchen der Franzosen. Eine kuriose Quote: Kiel verwandelte nur einen von vier Strafwürfen. In der Schlussphase glich Montpellier zum 28:28 aus, ehe Eric Johansson zwei Minuten vor dem Ende die erneute Führung erzielte. Den letzten Angriff der Franzosen entschärfte Wolff mit einer sensationellen Doppelparade und sicherte den Finaleinzug.

Linksaußen Lukas Zerbe lobte: 'Wir wissen, dass wir Torhüter haben, die zünden können. Heute müssen wir uns bei Andi bedanken.

' Kapitän Domagoj Duvnjak, zwei Tage vor seinem 38. Geburtstag, sprach von einem 'komischen Spiel' und betonte die Bedeutung von Wolff: 'Ohne ihn wäre es schwer geworden.

' Im Finale am Sonntag trifft Kiel auf den Sieger des deutschen Duells zwischen Flensburg und Melsungen. Ein Wermutstropfen: Am Tag vor der Entscheidung über das Olympia-Referendum in Hamburg waren keine Senatsmitglieder in der Halle zu sehen - ein Zeichen mangelnder Unterstützung für den Spitzensport in der Stadt





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