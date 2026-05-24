THW Kiel feiert Gala-Sieg und spricht von Titelhoffnungen

Andreas Wolff und der THW Kiel feiern einen Gala-Sieg und sprechen von Titelhoffnungen in Hamburg und Düsseldorf.

Der Rekordmeister THW Kiel hat am Sonntag vor über 7500 Zuschauern im PSD Bank Dome einen Gala-Tag erwischt, als Andreas Wolff mit seinen Paraden einen 32:23-Sieg gegen den BHC Hamburg einbrachte.

Der Sieg unterstreicht nicht nur die Pole Position im Kampf um die internationalen Plätze in der HBL, sondern ist auch für Wolff selbst wichtig, um die Saison zu retten. Am kommenden Wochenende steht der THW im Final4 um die European League in Hamburg, wo er noch einen Titel holen könnte. Der Pokal und die Meisterschaft sind jedoch lange weg, ebenso die Champions-League-Qualifikation ist über die Liga bei satten neun Punkten Rückstand auf Berlin und Flensburg nicht mehr möglich.

Der Titel im "kleinen" europäischen Wettbewerb könnte jedoch das Ticket für die Königsklasse bedeuten. Wolff zeigte sich nach dem Spiel bei Dyn-Moderatorin Lea Rostek begeistert und sprach von einem der besseren Spiele des Jahres. Der BHC hätte mit einem Punkt den Klassenerhalt so gut wie klar machen können, ist jedoch durch die klare Pleite frustriert. Johannes Wasielewski, ein der BHC-Schlüsselspieler, kassierte eine Rote Karte und eine Blauer Karte wegen eines heftigen Faustschlages an Lukas Laube.

Die Entscheidung der Schiedsrichter war komplett recht, aber die Aktion von Wasielewski war unnötig und absurde





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