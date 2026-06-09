THW Kiel in der Krise: Analyse nach enttäuschender Saison und Zukunfts Fragen

Der THW Kiel beendet die Saison auf Platz sechs und verpasst erstmals seit 33 Jahren die europäischen Wettbewerbe. Die Führung setzt sich zusammen, um Gründe zu analysieren und den Weg zurück an die Spitze zu finden. Trainer Filip Jicha und die Kaderqualität stehen im Mittelpunkt der Diskussion.

Der THW Kiel, lange Zeit das dominierende Team im deutschen Handball und oft mit dem FC Bayern München im Fußball verglichen, erlebte eine enttäuschende Saison, die mit Platz sechs und dem Verpassen der europäischen Wettbewerbe endete - zum ersten Mal seit 33 Jahren.

Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den ambitionierten Zielen des Vereins und lösen eine gründliche Analyse aus. In dieser Woche kommt die Führungsriege zusammen, darunter Geschäftsführer Viktor Szilagyi, Aufsichtsratschef Kai Kruse, Sportdirektor Anja Niemann und Trainer Filip Jicha, um die Ursachen zu ergründen und den Weg zurück an die Spitze zu planen.

Im Zentrum der Diskussion steht nicht nur die Rolle von Trainer Jicha, dessen Vertrag bis 2028 läuft, sondern auch die grundsätzliche Frage, ob der aktuelle Kader überhaupt das Zeug für Titelkämpfe hat. Während das Team gegen Topgegner wie Magdeburg oder Flensburg durchaus seine Klasse zeigen konnte, fehlte über weite Strecken der Saison die Konstanz, der Einsatz und die Leidenschaft, insbesondere in Spielen gegen vermeintlich schwächere Teams wie Minden, Wetzlar oder Stuttgart.

Die Verletzungsmisere zu Beginn der Saison, mit langfristigen Ausfällen von Schlüsselspielern wie Gonzalo Perez de Vargas, Hendrik Pekeler, Emil Madsen und Elias Ellefsen á Skipagøtu, erschwerte den geplanten Umbruch zusätzlich und zwang Jicha oft zur Reparaturarbeit. Dennoch waren die Aussetzer und die fehlende mentale Stärke so gravierend, dass auch Kapitän Domagoj Duvnjak und Pekeler von einem nicht bestandenen Charaktertest sprachen.

Für die anstehenden Entscheidungen macht Szilagyi klar, dass es nicht um Einzelpersonen geht, sondern um die gesamte Mannschaft und den Verein. Mit der Verpflichtung von Nationalspieler Julian Köster im Sommer erhält der Kader zwar erste Verstärkung, ob dies jedoch ausreicht oder weitere Änderungen auf dem Feld und auf der Bank nötig sind, wird intensiv beraten.

Nach drei Jahren mit stagnierenden sportlichen Ergebnissen - Platz vier, Platz vier, Platz sechs - muss der Rekordmeister nun klare Schritte einleiten, um wieder an die Spitze zurückzukehren. Die zentrale Frage bleibt: Mit welchem Personal und welcher Strategie kann dieser Neustart gelingen





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