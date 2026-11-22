Der THW Kiel hält Schritt mit den anderen drei Top-Teams der Handball-Bundesliga. Die 'Zebras' gewannen am Sonntagabend zu Hause deutlich mit 31:22 (15:8) gegen die HSG Wetzlar, die sich in den Jahren zuvor zum Angstgegner der Norddeutschen entwickelt hatte.

gewonnen hatten, gab sich auch der Rekordmeister keine Blöße. Die Mannschaft von THW-Trainer Börge Lund belegt mit jetzt 23:5 Punkten in derBei Kiel begann Elias Ellefsen á Skipagötu auf der Mitte, der slowenische Nationalspieler Domen Makuc saß zunächst auf der Bank.

Die Wetzlarer hatten einige Schwierigkeiten mit dem Färinger, der mit viel Tempo und Entschlossenheit die Lücken in der HSG-Deckung suchte oder seine Mitspieler einsetzte. Und als auch noch THW-Schlussmann Andreas Wolff zwei Würfe der Gäste in Folge wegnahm und diese sich zudem noch einige technische Fehler leisteten, machte Kiel durch einen 4:0-Lauf aus einem 3:3 ein 7:3 .

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Kurz darauf nutzte Lund seinen großen Luxus auf der Spielmacherposition aus und brachte Makuc für Ellefsen á Skipagötu, der bei weitem nicht enttäuscht hatte. Die Gastgeber machten schon in Hälfte eins nahezu alles klar gegen die Mittelhessen, die in den vergangenen Jahren so manches Mal gegen den Rekordmeister überrascht hatten. Ganze acht Tore gestattete die THW-Deckung der HSG in den ersten 30 Minuten. Kiel ging mit einem 15:8 in die Pause.

Auch in den ersten fünfeinhalb Minuten der zweiten Hälfte musste Wolff nicht einmal den Ball aus dem eigenen Netz holen. So bauten die Schleswig-Holsteiner ihren Vorsprung weiter aus, Julian Köster sorgte für das 19:8 . Und in der Defensive der Gäste lichteten sich die Reihen: Zuerst sah Ex-THW-Spieler Petter Överby in der 40.

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Minute direkt die Rote Karte, er hatte mit seinem Ellenbogen Makuc im Gesicht getroffen. Und keine zwei Minuten später folgte ihm Teamkollege Josip Simic mit Rot aufgrund der dritten Zeitstrafe.

Makuc 7/1, J. Köster 5, Zerbe 4/3, Büchner 3, Faust 3, E. Ellefsen a Skipagotu 2, Johansson 1, Laube 1, Madsen 1, Nacinovic 1, Pekeler 1, Reinkind 1, Wolff 1Nafea 3, Simic 3, Soler Biescas 3/3, Theiß 3, Akakpo 2, Kirschner 2, Laesö 2, Piroch 2, Kos 1, Mappes 1Es ging früh nur noch darum, wie hoch die Kieler am Ende gewinnen würden. Nach einer herausragenden Parade von Wolff im 1:1-Duell mit Marti Soler waren es durch Makuc in der 51.

Minute wieder elf Tore Vorsprung , am Ende waren es neun. Erfolgreichster Kieler war Makuc mit sieben Treffern. Wolff hatte eine herausragende Paradenquote von 51 Prozent, er wehrte 21 Würfe auf sein Gehäuse ab.

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