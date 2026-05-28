Der THW Kiel startet im Halbfinale der European League gegen Montpellier HB. Das Spiel beginnt bereits um 12.30 Uhr, um eine Überschneidung mit dem Champions-League-Finale im Fußball am Abend zu vermeiden. Der THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi betont, dass es ein offenes Duell um den Finaleinzug sein wird.

Drei deutsche Handball mannschaften kämpfen um den Titel in Hamburg. Der THW Kiel, Rekordmeister, startet im Halbfinale gegen Montpellier HB. Das Spiel beginnt jedoch bereits um 12.30 Uhr, um eine Überschneidung mit dem Champions-League-Finale im Fußball am Abend zu vermeiden.

Nach dem Spiel gegen Montpellier wird der zweite Halbfinalist zwischen MT Melsungen und SG Flensburg-Handewitt ermittelt. Die Veranstalter wollen nicht allzu viele Fans vom Fußball-Highlight am Abend ablenken. Der THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi betont, dass es ein offenes Duell um den Finaleinzug sein wird. Der größere Wille und die Tagesform entscheiden in solchen Turnieren.

Kiels Eric Johansson ist sich sicher, dass das erste Ziel erreicht ist und jetzt mit der 'weißen Wand' ins Finale wollen. Am selben Tag finden auch das Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain statt. Die Veranstalter haben entschieden, das Handball-Halbfinale früher zu starten, um die Fußballfans nicht abzulenken. Der THW Kiel ist sich sicher, dass es ein offenes Duell um den Finaleinzug sein wird.

Der größere Wille und die Tagesform entscheiden in solchen Turnieren. Kiels Eric Johansson ist sich sicher, dass das erste Ziel erreicht ist und jetzt mit der 'weißen Wand' ins Finale wollen. Am selben Tag finden auch das Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain statt. Die Veranstalter haben entschieden, das Handball-Halbfinale früher zu starten, um die Fußballfans nicht abzulenken.

Der THW Kiel ist sich sicher, dass es ein offenes Duell um den Finaleinzug sein wird. Der größere Wille und die Tagesform entscheiden in solchen Turnieren. Kiels Eric Johansson ist sich sicher, dass das erste Ziel erreicht ist und jetzt mit der 'weißen Wand' ins Finale wollen. Am selben Tag finden auch das Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain statt.

Die Veranstalter haben entschieden, das Handball-Halbfinale früher zu starten, um die Fußballfans nicht abzulenken. Der THW Kiel ist sich sicher, dass es ein offenes Duell um den Finaleinzug sein wird. Der größere Wille und die Tagesform entscheiden in solchen Turnieren. Kiels Eric Johansson ist sich sicher, dass das erste Ziel erreicht ist und jetzt mit der 'weißen Wand' ins Finale wollen.

Am selben Tag finden auch das Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain statt. Die Veranstalter haben entschieden, das Handball-Halbfinale früher zu starten, um die Fußballfans nicht abzulenken





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