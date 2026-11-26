THW Kiel gibt bekannt, dass Andi Wolff den Verein nach Ende seiner Vertragslaufzeit im Juni 2028 verlässt. Ersatzkandidat ist bereits David Späth.

Der Rekordmeister THW Kiel teilt mit, dass Torwart Andi Wolff seinen Verein im Sommer 2028 verlassen wird. Nach Ablauf seines aktuellen Kontrakts am 30. Juni 2028 wird der Keeper eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Die Entscheidung fiel nach intensiven und offenen Gesprächen zwischen dem Athleten und den Führungskräften des Klubs.

Vertragsverhandlungen scheitern an Laufzeit

Die Nichtverlängerung des bestehenden Pakets lag an unterschiedlichen Vorstellungen zur Vertragsdauer. Geschäftsführer Viktor Szilagyi erklärte, dass das Gesamtpaket für beide Seiten nicht mehr harmonierte. Wolff hatte 2024 einen Vierjahresvertrag unterzeichnet und strebte bei einer neuen Einigung ebenfalls eine ähnlich lange Laufzeit an. Diese Forderung konnte seitens des Vereins nicht erfüllt werden.

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Wolff betont Klarheit für sportliche Fokussierung

Der 2016 bis 2019 und seit 2024 an der Förde tätige Torwart betonte die Bedeutung frühzeitiger Entscheidungen. Er danke dem THW Kiel für die Rückkehr in die Bundesliga vor zwei Jahren. Für Wolff war es wichtig, jetzt Klarheit zu schaffen, um sich vollständig auf die anstehenden sportlichen Aufgaben konzentrieren zu können. Er wog für sich und seine Familie ab, was die beste Passage war.

Nachfolger David Späth als potenzieller Kandidat

Ein möglicher Nachfolger für Wolff ist bereits im Raum. Der THW Kiel hat seine Fühler bereits ausgestreckt und soll Interesse am Torwart David Späth zeigen. Späth stammt von den Füchsen Berlin, die im Volksmund als die Zebras bekannt sind. Der Wechsel würde Kiel im Kader stärken, da auch Lukas Zerbe, Julian Köster und Justus Fischer zum Aufgebot gehören. Fischer wird 2027 aus Hannover zu Kiel wechseln.

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Enge Bindung zwischen Fischer und Späth

Justus Fischer und David Späth sind nicht nur beruflich verbunden, sondern pflegen eine enge Freundschaft. Die beiden wurden gemeinsam U21-Weltmeister und gelten als beste Kumpels. Gemeinsam betreiben sie einen Podcast und werden als gut gelaunte Persönlichkeiten beschrieben. Zudem zählen Rune Dahmke, Hendrik Pekeler und Rasmus Ankermann zum erweiterten 35er-Kader für die Heim-Weltmeisterschaft 2027.

Kein Wechsel im Sommer 2027 geplant

Alles deutet darauf hin, dass Andi Wolff seinen Vertrag bis 2028 erfüllen wird. Ein vorzeitiger Abschied im Sommer 2027 ist derzeit kein Thema. Viktor Szilagyi bestätigte auf Nachfrage, dass keine Anfrage für einen Wechsel Wolffs im Jahr 2027 eingegangen sei. Der Fokus liegt nun auf der erfolgreichen Durchführung der laufenden Saison und der Vorbereitung auf die kommenden sportlichen Aufgaben.