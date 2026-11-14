THW Kiel und Füchse Berlin - Spitzenspiel in der Schmeling-Halle

Füchse Berlin und THW Kiel lieferten sich im Spitzenspiel ein packendes Duell. Die Gäste aus Kiel setzten sich mit einem 5:0-Serie in der Endphase durch und sichern sich wichtige Punkte im Titelkampf.

Im Rahmen eines hochkarätigen Aufeinandertreffens der Handball Bundesliga trafen die Füchse Berlin auf den Rekordmeister THW Kiel in der Schmeling-Halle. Das Spiel, das als echtes Spitzenspiel gewertet wurde, bot den Fans in Berlin eine intensive Begegnung, bei der die Atmosphäre vor Ort bereits von Beginn an durchdringend war. Fast komplett in Grün zeigten sich die Ränge der Schmeling-Halle zu diesem Spitzenspiel, was die Bedeutung dieses Duells für die Berliner Gemeinde unterstrich.

Kiel dominiert offensive Anfangsphase

Das Spiel startete mit enormer Geschwindigkeit und Physis. Nach gerade einmal 53 Sekunden kassierte Kiels Veron Nacinovic die erste Zwei-Minuten-Strafe der Partie, was sofort den Ton für eine harte Auseinandersetzung auf dem Parkett vorgab. Die Gastgeber aus Berlin schienen in der Anfangsphase heißer zu sein und pushten sich immer wieder gegenseitig. Dies führte dazu, dass die Füchse gut ins Tempospiel kamen und schnell einen Vorsprung von 6:3 aufbauen konnten, indem sie Kiel zügig davonziehen ließen.

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Doch der THW Kiel passte sich schnell an die aggressive Taktik der Berliner an. Der Rekordmeister kam besser ins Spiel und versuchte, sich vor allem physisch in der Offensive durchzusetzen. Auch in der Defensive steigerten sich die Gäste aus Schleswig-Holstein merklich. Dennoch blieb den Füchsen oft der entscheidende Durchbruch verwehrt, da zu viele Chancen ungenutzt blieben. Allein vier Alu-Treffer gab es für die Füchse in der ersten Hälfte, was die Schwierigkeiten bei der Finalisierung unterstreicht.

Halbzeitentscheidung und Ludwigs Paraden

Mitte der ersten Hälfte glich Kiel wieder aus, bevor die Mannschaft in der 18. Minute erstmalig in Führung ging. Der Spielstand betrug damals 9:8 für den THW. In dieser kritischen Phase konnten die Füchse sich bei ihrem Keeper Lasse Ludwig bedanken. Der Torwart sorgte mit seinen Paraden dafür, dass die Berliner bis zur Halbzeit weiter an Kiel dranblieben und den Anschluss an den Tabellenführer nicht völlig verloren.

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Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hochumkämpft, wobei die Dynamik sich leicht veränderte. Die Gastgeber aus Berlin schienen sich viel vorgenommen zu haben und peitschten das Publikum aktiv an. Dies wirkte sich auch auf ihre Abwehrordnung aus, da sie nun auch in der Defensive besser standen. Schnell glichen sie wieder aus, sodass die 15:15-Markierung erreicht wurde. Zudem konnten die Berliner weiterhin auf Ludwigs Paraden verlassen, was ein ständiges Hin und Her im Spielverlauf ermöglichte.

Wendepunkt durch Serie der Füchse

Der eigentliche Wendeimpuls erfolgte, als die Füchse beim 21:20 nach langer Zeit wieder in Führung gingen. Dieser Moment schien den entscheidenden Schub auszulösen, da die Mannschaft aus Berlin nun ins Rollen kam. Mit einem 5:0-Lauf konnten sie sich sieben Minuten vor dem Ende, bei einem Stand von 26:21, entscheidend absetzen. Diese Serie war der Schlüssel zum Sieg, da sie Kiel den Luft weg nahm und die Berliner ihre Defensive stabilisieren konnten.

Damit rücken die Füchse mit sechs Minuspunkten wieder näher an den THW heran, der aktuell auf fünf Minuspunkte kommt. Das Ergebnis hat nicht nur sportliche, sondern auch tabellechnische Bedeutung für den weiteren Verlauf der Saison. Beide Teams zeigten sich in ihrem besten Schuss, wobei die Disziplin in der Schlussphase den Unterschied machte. Das Spiel in der Schmeling-Halle wird den Fans noch lange in Erinnerung bleiben, da es alle Merkmale eines echten Finalspiels vereinte.