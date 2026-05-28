THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation

Die Rivalität zwischen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt erreicht in Hamburg ihren Höhepunkt. Im Halbfinale der European League geht es um den Einzug ins Finale und die lukrative Qualifikation für die Champions League. Besonders im Fokus: SG-Kapitän Johannes Golla, der auf seinen zukünftigen Klub MT Melsungen trifft.

In Hamburg steht alles auf dem Spiel, sowohl für den THW Kiel als auch für die SG Flensburg-Handewitt. Obwohl die beiden Clubs nur etwa 80 Kilometer voneinander entfernt liegen, ist ihre Rivalität eine der größten im deutschen Handball .

Über Jahrzehnte hinweg kämpften sie um Titel, Prestige und die Vorherrschaft im Norden. In dieser Saison jedoch haben beide noch keine Trophäe gewonnen. Die Meisterschaft ist längst außer Reichweite, der DHB-Pokal endete für beide im Viertelfinale. Die EHF Finals in Hamburg bieten die letzte Chance auf einen Titel.

Das Final Four der European League findet in der Barclays Arena vor mehr als 10.000 Zuschauern statt. Es ist die letzte Gelegenheit, der Saison noch Glanz zu verleihen. Die Halbfinalpartien sind dieselben wie im Jahr 2025. Flensburg, der Pokalsieger von 2024 und 2025, trifft am Samstag erneut auf die MT Melsungen (Anpfiff 15.30 Uhr, Übertragung bei DAZN und Dyn).

Der Sieger qualifiziert sich für die Champions League, vorausgesetzt die Füchse Berlin halten den zweiten Platz. Diese Qualifikation wäre finanziell gesehen fast wertvoller als der Titel selbst: Es geht um den 1-Million-Jackpot. THW-Boss Viktor Szilagyi (47) erklärte, der Unterschied zwischen der Königsklasse und der European League liege sicherlich in einem "hohen sechsstelligen Bereich". Nationaltorwart Andreas Wolff (35) sicherte dem THW Kiel mit einer guten Leistung gegen RK Našice den Einzug ins Halbfinale in Hamburg.

Im Mittelpunkt steht besonders Johannes Golla (28). Der Kapitän der SG trifft im Halbfinale ausgerechnet auf seinen zukünftigen Klub, die MT Melsungen. Golla wird nach nur noch vier Spielen für Flensburg nach Hessen wechseln und trägt ab Juli das Trikot der MT. Die Brisanz: Sollte Flensburg das Halbfinale gewinnen, wäre Melsungen (mit Golla) in der kommenden Saison international nicht vertreten.

Golla betont: "Man spürt, dass dieses Jahr noch einmal mehr dranhängt als im vergangenen Jahr. Alle Mannschaften spielen nicht nur um den Titel, der die Saison krönen kann. Alle haben auch die Champions-League-Qualifikation im Hinterkopf.

" Trotz des Drucks überwiegt die Vorfreude. "Wir haben ja in den letzten beiden Jahren super Erinnerungen an dieses Final Four. " In der Bundesliga hat Flensburg die Champions-League-Qualifikation nur noch theoretisch in der eigenen Hand, denn man hofft auf Patzer der Berliner Füchse. Golla sagt: "Die Champions-League-Qualifikation über die Bundesliga war eines der großen Ziele, die wir uns vor der Saison gesteckt haben.

Da sind wir jetzt im Hintertreffen. Trotzdem kann die Saison immer noch vernünftig enden, wenn wir das Wochenende gut spielen und auch die Bundesliga vernünftig zu Ende bringen.

" Die Gesamtlage beschreibt er als "irgendwie verrückt". Sein Fokus ist klar: "Mit Flensburg die Champions-League-Qualifikation schaffen. Dafür haben wir das ganze Jahr gearbeitet. Uns erwartet ein extrem heißer Tanz am Samstag.

" Spürt sein Körper die Belastung zum Ende der Saison? Golla antwortet: "Ich bin urlaubsreif. Aber dadurch, dass es um so viel geht und man noch große Ziele hat, schafft man es relativ gut, das alles dem unterzuordnen. Aber wenn die Saison vorbei ist und man mal ein paar Tage nicht in der Handballhalle stehen muss, dann wird das sicherlich gut.

" Die Halbfinalbegegnungen versprechen höchste Spannung und emotionale Momente, insbesondere für Johannes Golla, der zwischen zwei Lagern steht. Für beide Vereine geht es um viel: den Einzug ins Finale, die Chance auf den Titel und vor allem die lukrative Teilnahme an der Champions League. Der Druck ist enorm, doch die Spieler zeigen sich fokussiert und motiviert, die Saison erfolgreich abzuschließen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handball THW Kiel SG Flensburg-Handewitt European League Champions League Qualifikation Johannes Golla MT Melsungen Final Four Hamburg Barclays Arena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THW Kiel startet im Halbfinale der European LeagueDer THW Kiel startet im Halbfinale der European League gegen Montpellier HB. Das Spiel beginnt bereits um 12.30 Uhr, um eine Überschneidung mit dem Champions-League-Finale im Fußball am Abend zu vermeiden. Der THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi betont, dass es ein offenes Duell um den Finaleinzug sein wird.

Read more »

Handball-Europacup: THW Kiel will in Hamburg Revache gegen Montpellier - und in die Champions LeagueIm vergangenen Jahr verlor der THW Kiel im Halbfinale der Handball-European-League dramatisch gegen Montpellier HB. Nun treffen beide Teams am Sonnabend beim Final Four in Hamburg wieder aufeinander. Großes Ziel der 'Zebras' ist der Turniersieg - und die wohl damit verbundene Champions-League-Qualifikation.

Read more »

Vor Halbfinale gegen Melsungen: Flensburg-Handewitt träumt vom Titel-HattrickVor einem Jahr setzte sich Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt im Halbfinale der Handball-European-League gegen die MT Melsungen in einem Krimi hauchdünn durch. Nun treffen beide Teams am Sonnabend beim Final Four in Hamburg erneut aufeinander.

Read more »

Der Kampf um den Norden: EHF European League Final Four in HamburgEin dramatisches Finale in der Barclays Arena: THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt kämpfen um den Titel und die finanzielle Rettung durch die Champions League.

Read more »