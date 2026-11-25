Transfer-Knall in der Handball-Bundesliga: Nationaltorhüter Andreas Wolff und der THW Kiel gehen getrennte Wege. Die Frage ist wann? Der neue Verein soll feststehen.

Transfer-Knall in der Handball -Bundesliga: Nationaltorhüter Andreas Wolff und der THW Kiel gehen getrennte Wege. Die Frage ist wann? Der neue Verein soll feststehen. Handball -Nationaltorhüter Andreas Wolff verlässt den THW Kiel und schließt sich Medienberichten zufolge dem Bundesliga-Konkurrenten VfL Gummersbach an.

Der am 30. Juni 2028 auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, teilten die Norddeutschen mit. Wolff werde sich einer neuen Herausforderung stellen. Ob der 35-Jährige den THW bereits im Sommer oder erst nach Ablauf seines Vertrags verlässt, ist noch offen.

Advertisement

Advertisement

"Wir hatten offene Gespräche, bei denen sich dann aber herauskristallisiert hat, dass ungeachtet der sportlichen Qualitäten von Andi das berühmte Gesamtpaket für uns nicht mehr in unsere mittel- bis langfristige Kaderplanung passt", sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Dann schaut man sich in die Augen und trifft eine Entscheidung. Das haben wir getan.