THW Kiel verlängert vorzeitig mit Nationalspieler Lukas Zerbe bis 2029

Mitten im sportlichen Umbruch hat der THW Kiel eine wichtige Personalie geklärt: Nationalspieler Lukas Zerbe hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. Diese Entscheidung ist ein starkes Signal nach der verpassten Qualifikation für die European League.

Der Rekordmeister THW Kiel hat inmitten eines sportlichen Umbruchs eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Nationalspieler Lukas Zerbe hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. Ursprünglich war der 30-jährige Rechtsaußen, der 2024 zum THW wechselte, noch bis 2027 (plus Option) an den Verein gebunden.

Damit bleibt Zerbe mindestens zwei Jahre länger an der Förde. Diese Verlängerung ist ein bedeutendes Signal in einer Zeit, in der der THW Kiel erstmals seit 33 Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpasst hat. Geschäftsführer Viktor Szilagyi betonte, dass Lukas' Entscheidung, sich in der aktuellen Situation frühzeitig zum THW zu bekennen, ein starkes Zeichen sei. Zerbe habe sich schnell einen festen Platz im Team erarbeitet und übernehme Verantwortung.

Auch der Spieler selbst zeigte sich erfreut über die Verlängerung und äußerte großes Vertrauen in die Vereinsführung. Er möchte seinen Teil dazu beitragen, dass der eingeschlagene Weg erfolgreich wird und dabei sein, wenn etwas Neues entsteht. Zerbe, der vor seiner Kieler Zeit für den TBV Lemgo Lippe und den TuS Ferndorf spielte, hat für den THW bislang 330 Tore in 101 Pflichtspielen erzielt. Für die deutsche Nationalmannschaft kommt er auf 57 Länderspiele und 140 Treffer.

Sein Verbleib passt in den größeren personellen Umbruch beim Rekordmeister. Zur neuen Saison werden mehrere neue Spieler erwartet, darunter Julian Köster vom VfL Gummersbach, Domen Makuc vom FC Barcelona, Jarnes Faust vom TBV Lemgo Lippe sowie Eigengewächs Tobias Dengler und Vincent Büchner von ThSV Eisenach. Gleichzeitig werden mehrere Profis den Verein verlassen.

Nach dem Heimspiel gegen Lemgo werden Mykola Bilyk (zu HC Kriens-Luzern), Bence Imre (One Veszprém), Magnus Landin (Aalborg Håndbold), Leon Nowottny (HSV Hamburg), Petter Överby (HSG Wetzlar) und Mohab Abdelhak (RK Vardar Skopje) verabschiedet. Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Lukas Zerbe ist ein klares Bekenntnis zum THW Kiel in einer Phase des Übergangs. Während sportlich aktuell die Qualifikation für die European League verpasst wurde, zeigt die Verlängerung, dass der Verein weiter auf Kontinuität setzt und wichtige Leistungsträger halten möchte.

Zerbe, der als Linkshänder auf der Rechtsaußenposition eine zentrale Rolle einnimmt, hat sich seit seinem Wechsel im Jahr 2024 als integraler Bestandteil der Mannschaft etabliert. Seine Trefferquote und seine Erfahrung in der Nationalmannschaft unterstreichen seine Bedeutung für den Verein. Die Neuverpflichtungen für die kommende Saison deuten auf eine strategische Neuausrichtung hin, bei der sowohl junge Talente als auch erfahrene Spieler geholt werden. Der gleichzeitige Abschied von mehreren Leistungsträgern markiert das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen Phase.

In diesem Kontext ist das Bekenntnis von Zerbe, der selbst aus der Jugend des deutschen Handballs stammt und bereits auf beachtliche internationale Erfahrung zurückblicken kann, besonders wertvoll. Es vermittelt Stabilität und Zuversicht für die Fans und die Mannschaft, während der THW den Umbruch aktiv gestaltet





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

THW Kiel Lukas Zerbe Handball Vertragsverlängerung Bundesliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kino-Hits chancenlos: Lukas Podolski stürmt Netflix-ChartsPünktlich zum Geburtstag landet Ex-Nationalspieler Lukas Podolski mit seiner Dokumentation 'Poldi' einen echten Streamingerfolg bei Netflix.

Read more »

DFB-Pokal: FC Bayern trifft auf Osnabrück, 1860 empfängt KielDer FC Bayern München muss zum DFB-Pokal-Auftakt beim Drittliga-Meister ran. Der TSV 1860 München darf sich nach schwierigen Tagen dagegen auf einen ehemaligen Relegationsgegner freuen. Und der FC Augsburg bekommt es mit einer harten Nuss zu tun.

Read more »

Irans Nationalspieler müssen für ein Spiel am selben Tag in die USA ein- und ausreisenDie Nationalspieler des Irans werden nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen dürfen.

Read more »

Lukas Zerbe verlängert Vertrag beim THW Kiel bis 2029THW Kiel sichert sich Nationalspieler Lukas Zerbe langfristig. Der 30-jährige Rechtsaußen verlängert vorzeitig bis 2029, während der Rekordmeister einen Umbruch vollzieht und mehrere Spieler verabschiedet.

Read more »