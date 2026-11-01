THW Kiel verliert gegen Stuttgart mit elf Toren Differenz

Trainer Misha Kaufmann nach der 22:33 Niederlage gegen Stuttgart empört und kündigt Konsequenzen an. Die Chronik des schwächeren Tages.

Am 25. Minute des Handball spiels zwischen dem THW Kiel und Stuttgart befand sich der Rekordmeister noch in einer geführten Position, doch die Dynamik der Partie änderte sich grundlegend. Obwohl Kiel zu diesem Zeitpunkt mit 14:11 führte, war der Sieg für die Hamburger nicht mehr selbstverständlich, da seit dem eigenen letzten Treffer bereits acht Minuten vergangen waren. Viele Großchancen verpufften ohne Ergebnis, was die Nerven bei Trainer Misha Kaufmann strapazierte. Er legte in seiner ersten Auszeit los und sprach den Spielern direkt ins Gesicht, dass ihre Leistung im Bereich der freien Bälle nicht den Anforderungen entsprach. Mit 12:17 ging es schließlich in die Pause, was den ersten negativen Trend andeutete.

Spielende und Trainerreaktionen

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einer deutlichen Abrechnung. Bis zur 55. Minute war der Sieg für Stuttgart nur noch eine Frage der Höhe, da die Stuttgarter das Tempo diktierten und Kiel nur noch hinterherlief. Beim Stand von 21:31 platzte Misha Kaufmann in seiner letzten Auszeit endgültig der Kragen. Er warnte seine Mannschaft, dass ein solches Ergebnis ein großes Problem darstelle, da sie für jedes Tor kämpfen müssten, aber nicht mit einem Minus von zehn enden dürften. Nach dem Pfiff stand es am Ende 22:33, was einer elftorigen Niederlage für den THW Kiel entsprach. Kaufmann erklärte anschließend, dass er sich für eine solche Niederlage schäme und dies seiner Leistung nicht würdig sei.

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Der entscheidende Faktor im Tor

Ein großer Anteil an der deutlichen Pleite fiel auf die Leistungen von Gonzalo Perez de Vargas, dem Torwart Stuttgarts. Mit 15 Paraden sicherte er seinem Team den klaren Sieg ab und verhinderte jeden möglichen Aufholversuch des THW. Kaufmann lobte den spanischen Keeper indirekt, indem er feststellte, dass dieser Kiel den Zahn gezogen habe. Die Defensive der Stuttgarter war in den entscheidenden Phasen unüberwindbar, während die Offensivstruktur des THW zusammenbrach. Dieser Kontrast zwischen der schwachen Offensivleistung Kiels und der starken Torwartleistung Stuttgarts war das bestimmende Merkmal der Partie.

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Konsequenzen und Platzierung

Ungestraft ließ Misha Kaufmann seine Spieler nicht davonkommen, die die Niederlage zu verantworten hatten. Er strich ihnen die freien Tage über die anstehende Länderspielpause weg, was eine harte Disziplinarmaßnahme darstellt. Der Trainer betonte, dass dies sein Credo sei und bereits in Eisenach so gehandhabt wurde. Er wolle kein Spiel mit zehn Toren Differenz verlieren, da dies nicht akzeptabel sei. Stuttgart steht auf Rang zehn der Tabelle, doch das Spiel hat Spuren beim Schweizer Trainer hinterlassen. Er gab zu, mit einem schlechten Gefühl in die Nationalmannschaftspause zu gehen, da die Leistung nicht dem Saisonverlauf entspreche.

Ursachen und Ausblicke

Kaufmann erklärte weiter, dass das Spiel komplett den Zahn gezogen habe und nicht zeige, was die Mannschaft eigentlich leisten könne. Zu viele Ausfälle auf zu vielen Positionen hätten die Mannschaft geschwächt und die Kontrolle über das Spiel genommen. Trotz der Niederlage bleibt die Position in der Tabelle stabil, doch die moralischen Schäden und die fehlende Konstanz sind deutlich sichtbar. Die Länderspielpause wird genutzt, um diese Schwächen zu analysieren und zu beheben, bevor es mit der nächsten Phase der Saison weitergeht.