THW Kiel verliert in Wetzlar - Perez de Vargas verletzt sich schwer

Der THW Kiel unterlag in Wetzlar mit 25:27 der HSG Wetzlar und fiel auf den fünften Platz zurück. Im Spiel gab es für Kiel viele Fehlwürfe, especially bei Siebmetern. Die schlechte Nachricht für den THW Kiel kam von Spanien. Torhüter Gonzalo Perez de Vargas, der zur kommenden Saison zum THW wechseln soll, hat sich in einem Spiel am Samstagabend schwer verletzt. Es wird von einem Kreuzbandriss ausgegangen.

Die Titelhoffnungen des Handball -Rekordmeisters aus Kiel erlitten einen empfindlichen Rückschlag. Der THW Kiel verlor in Wetzlar mit 25:27 gegen die HSG Wetzlar. Das Ergebnis bedeutet einen Rückfall auf den fünften Platz in der Tabelle mit nun 28:10 Punkten. Die Norddeutschen fallen hinter den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt zurück. In der Abwehr zeigte der THW Kiel zunächst eine sichere Leistung. Bis zur 7.

Minute kassierte Torhüter Andreas Wolff beim Stand von 1:2 den ersten Gegentreffer. Danach häuften sich jedoch die Fehler. Abwehrchef Patrick Wiencek sah nach einem Wechselfehler frühzeitig seine zweite Zeitstrafe (10.). Darüber hinaus scheiterten Bence Imre mit zwei Siebenmetern am überragenden HSG-Keeper Till Klimpke. So gingen die Mittelhessen beim 11:10 (26.) in Führung und nahmen auch einen knappen Vorsprung mit in die Pause. In der 50. Minute hatte Wetzlar den Vorsprung beim 24:19 auf vier Treffer ausgebaut. Kiel gab alles und kämpfte sich in der Schlussminute auf 25:26 heran, doch die Hausherren brachten einen knappen Vorsprung über die Zeit. Während des Spiels erreichte der THW Kiel eine bittere Nachricht aus Spanien. Torhüter Gonzalo Perez de Vargas, der zur kommenden Saison vom FC Barcelona zum THW wechseln soll, hat sich in einem Spiel am Samstagabend schwer verletzt. 'Man muss von einem Kreuzbandriss ausgehen', sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi in der Halbzeitpause beim Streamingdienst Dyn.





THW Kiel HSG Wetzlar Handball LIGA Erik Johansson Gonzalo Perez De Vargas

