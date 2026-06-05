THW Kiel verliert Nimbus als Branchenprimus

Der THW Kiel hat seine Position als Rekordmeister im deutschen Handball verloren. Der Klub aus der Ostsee muss sich mit der Tatsache abfinden, dass er kommende Saison nicht in der European League vertreten sein wird.

Der THW Kiel hat seinen Nimbus als Branchenprimus im deutschen Handball verloren. Der Klub aus der Ostsee, der seit Jahrzehnten als Rekordmeister mit 23 Titeln gilt, hat in der Saison 2025/26 eine völlig vermurkte Saison hingelegt.

Der neue Meister SC Magdeburg und der Vizemeister Füchse Berlin haben dem THW Kiel längst den Rang abgelaufen. Die Kieler müssen nun zu Hause gegen den TBV Lemgo Lippe punkten, um Rang 5 noch zu verteidigen. Dies ist jedoch klar unmöglich, da der THW Kiel kommende Saison nicht in der European League vertreten sein wird. Qualifiziert haben sich der Liga-Dritte SG Flensburg-Handewitt, der VfL Gummersbach und als Pokal-Vize der Bergische HC.

Die zuletzt ins Gespräch gebrachte Möglichkeit, sich über ein Upgrade der Europäischen Handballföderation (EHF) zu qualifizieren, hat die EHF bereits minimiert. Es ist unwahrscheinlich, dass die EHF eine siebte Mannschaft aus der Bundesliga zulassen würde. Der Tabellendritte aus Polen dürfte bevorzugt werden. Der THW Kiel hat seine letzte Meisterschaft in der Saison 2022/23 geholt.

Es ist an der Zeit, das emotionale Klub-Motto "Wir sind Kiel" zu überdenken. "Wir waren Kiel" würde die Realitäten besser abbilden





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