ThyssenKrupp-Aktie: Charttechnischer Ausblick nach Trump-Zollankündigung

Der US-Präsident Trump hat Importzöllen auf Aluminium und Stahl angekündigt. Die ThyssenKrupp-Aktie zeigt sich trotz der Zollpläne robust. Ein Charttechnischer Ausblick auf die Aktie und mögliche Kursentwicklungen.

US-Präsident Donald Trump hat Importzöllen (25%) auf Aluminium und Stahl angekündigt. Der Aktienkurs von ThyssenKrupp zeigt sich in der ersten Wochenhälfte jedoch auffallend robust: 'Die angekündigten Zölle auf Importe in die USA werden nach derzeitigem Kenntnisstand nur einen sehr begrenzten Einfluss auf unser Geschäft haben', heißt es aus der Firmenzentrale von ThyssenKrupp.

Dies gelte insbesondere für die angekündigten Zölle auf Stahl: Der Kernmarkt für Stahl von Thyssenkrupp sei Europa, so heißt es. \Oben habe ich den Wochenchart der ThyssenKrupp-Aktie abgebildet. Das letzte Candle zeigt Dir also die Kursbewegung seit dem Wochenbeginn, als die Zollpläne von Trump bereits bekannt waren. Charttechnisch steht der Kurs des MDAX-Wertes auf relativ gutem Fundament – dies mit Blick auf die 4,40er-Preislinie, die ich als engmaschigen Support bezeichne. Damit geht der Aufwärtstrend der Aktie, der bereits im September des Vorjahres einsetzte, in die nächste Runde. Eine große Hürde stellte damals die 200-Tagelinie dar, die im Dezember noch die Aktie unter Druck setzte – zusammen mit der psychologisch bedeutsamen Schlüsselmarke von 4,00 EUR. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr sehr gut die Kraft der Charttechnik! \Wie geht es jetzt weiter? Der jüngste Höhenflug führte die ThyssenKrupp-Aktie bis knapp an die 5-EUR-Marke heran – hier sehe ich eine weitere Schlüsselmarke, die es zu überwinden gibt. Ein Break out nach oben erscheint, Stand heute, durchaus denkbar – sofern der Gesamtmarkt mitspielt. Das nachfolgende Kursziel im Falle eines Ausbruchs sähe ich anschließend im Bereich um 5,50 EUR. Würde die Preislinie von 4,40 EUR jedoch verletzt werden, müsste mit weiteren Kursabschlägen in Richtung 4,00 EUR gerechnet werden. Am 27. November 2024 – bei einem Kurs von damals 3,80 EUR – schrieb ich an dieser Stelle: „Auch wenn noch kein astreines Long-Signal generiert wurde: Das Chartbild kitzelt heute bereits jeden Trader in den Fingern für einen potenziellen (spekulativen) Long-Einstieg“. Ich habe mich in meiner Zuneigung zu diesem Papier nicht getäuscht: Der Höchstkurs seit meiner damaligen Besprechung lag bei knapp 5,00 EUR. Auf den beschriebenen Basiswert ThyssenKrupp AG gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Ich nenne Dir nachfolgend zwei Strategien:





