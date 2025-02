Thyssenkrupp-Aktie explodiert: Kurspotenzial von 43 Prozent?

Die Aktie des MDAX-Konzerns Thyssenkrupp hat am Montag einen bemerkenswerten Anstieg von 14 Prozent verzeichnet. Analysten vermuten, dass eine Studie der Bank of America, die den Titel mit „Buy“ bewertet, und der Hype um Rüstungswerte zu diesem Kursanstieg beigetragen haben. Charttechnisch deutet sich eine weitere Rallye an, mit einem Potenzial von bis zu 43 Prozent.

Am Montag erlebte die Aktie des MDAX-Konzerns Thyssenkrupp einen bemerkenswerten Anstieg von 14 Prozent. Dieser unerwartete Aufwärtstrend lässt die Analyst*innen rätseln und wirft die Frage auf, ob die Aktie jetzt noch ein Kurspotenzial von mindestens 43 Prozent bietet. Die Ursache für den starken Kursanstieg wird auf eine Studie der Bank of America zurückgeführt. In dieser Studie bewerten die Experten den Titel mit „Buy“ und einem Kursziel von 8,00 Euro.

Die Studie hebt insbesondere die Marine-Sparte des Unternehmens hervor, die bald an die Börse gehen soll. Laut Einschätzung der Analysten birgt diese Tochtergesellschaft ein großes, bislang ungenutztes Potenzial im Bereich der Rüstung. In einem Umfeld, in dem Aktien von Unternehmen wie Rheinmetall kräftig zulegen, profitierte auch Thyssenkrupp von diesem Trend. Darüber hinaus vermuten einige Experten, dass Shortseller Positionen geschlossen haben könnten, was den Kursanstieg weiter befördert. Die Aktie von Thyssenkrupp verzeichnet am Montag entsprechende Gewinne, doch könnte dies erst der Beginn einer größeren Rallye sein. Charttechnisch steht die Aktie kurz davor, die Hochs aus Mai 2024 bei 5,46 Euro zu übersteigen. Gelingt dieser Durchbruch, könnte der Kurs bis zu den Widerständen bei 7,30 Euro steigen, was für Anleger rund 43 Prozent Kurssteigerung bedeutet. Auch fundamental betrachtet scheint diese Entwicklung mit dem aktuellen Aufwind der Thyssenkrupp-Aktie und dem Hype um Rüstungswerte vereinbar. Daher rät BÖRSE ONLINE auch aktuell zum Kauf des Titels mit einem Kursziel von 8,00 Euro.





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Thyssenkrupp Aktie Kurspotenzial Bank Of America Rüstung Marinesparte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rio Tinto Aktie: Günstige Bewertung und Kurspotenzial von 30 ProzentDie Rio Tinto Aktie bietet Anlegern derzeit eine attraktive Kaufgelegenheit. Mit einer KGV von 9,0 und einer Dividendenrendite von 7,1 Prozent ist die Aktie deutlich unterbewertet. Experten sehen ein Kurspotenzial von 30 Prozent, da die chinesische Wirtschaft und damit der Eisenerzpreis voraussichtlich wieder anziehen werden.

Weiterlesen »

thyssenkrupp-Aktie legt zu: thyssenkrupp-Stahlchef sieht Zölle als Belastung für den EU-Marktthyssenkrupp-Stahlchef Dennis Grimm sieht die europäischen Märkte nach der Ankündigung von US-Sonderzöllen auf Aluminium und Stahl unter Druck.

Weiterlesen »

thyssenkrupp-Aktie hebt ab: thyssenkrupp korrigiert UmsatzprognoseDer Industriekonzern thyssenkrupp hat einen durchwachsenen Jahresauftakt verzeichnet.

Weiterlesen »

NASDAQ-Riesen Alphabet-Aktie, Amazon-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. pumpen weiter Milliarden in KIDer DeepSeek-Schock hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und Sorgen um Überbewertungen auf der einen und möglicherweise zu optimistisch eingeschätzte Geschäftsaussichten von NVIDIA & Co. auf der anderen Seite geweckt. Große Tech-Unternehmen haben nun aber Beruhigungspillen verteilt.

Weiterlesen »

VW-Aktie, BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co.: US-Zölle belasten Auto-AktienEin drohender Handelskrieg der USA mit wichtigen Handelspartnern sorgt zum Wochenstart für Kursverluste bei Auto- und Lkw-Aktien.

Weiterlesen »

Orsted im Krisenmodus: Abschreibungen drücken Orsted-Aktie, Nordex-Aktie, RWE-Aktie &v Co. ins MinusMilliardenschwere Wertberichtigungen auf Windkraftprojekte in den USA könnten am Dienstag auf die Kurse der europäischen Windenergiebranche drücken.

Weiterlesen »