thyssenkrupp nucera veröffentlicht Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024/2025

thyssenkrupp nucera hat die Vergleichszahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 rückwirkend angepasst. Die Präsentation und die vollständigen Finanztabellen zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024/2025 sind abrufbar. thyssenkrupp nucera lädt Analysten und Investoren zu einer Telefonkonferenz und Medien zu einer virtuellen Pressekonferenz ein.

thyssenkrupp nucera hat die Vergleichszahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 im Rahmen einer Anpassung nach IAS 8.41 rückwirkend angepasst. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Verbesserungen werden mit Plus (+) bezeichnet, Verschlechterungen mit Minus (-). Bei sehr hohen positiven oder negativen Veränderungsraten (=100% bzw.=100%) wird die Veränderungsrichtung durch'++' bzw.'--' angezeigt.

Die Präsentation und die vollständigen Finanztabellen (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Entwicklung des Eigenkapitals) zu den Ergebnissen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 sind abrufbar. thyssenkrupp nucera lädt Analysten und Investoren am 13. Februar 2025 von 08:00 bis 09:00 Uhr MEZ zu einer Telefonkonferenz (in englischer Sprache) ein. Einen Audiomitschnitt finden Sie nach der Konferenz auf der IR-Website. Am 13. Februar 2025 bietet thyssenkrupp nucera Medien von 10:00 bis 12:00 Uhr (MEZ) die Möglichkeit, an einer virtuellen Pressekonferenz (in deutscher Sprache) teilzunehmen. Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und gehört dem Teilbereich Prime Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse an. www.thyssenkrupp-nucera.com





Thyssenkrupp Nucera Geschäftsergebnisse Telefonkonferenz Pressekonferenz Elektrolyse Wasserstoff Klimaneutralität

