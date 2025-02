Thyssenkrupp setzt auf Spin-off für Marine Systems

Thyssenkrupp hat sich für eine Abspaltung der Marinesparte entschieden, statt eines Buyouts. Die Marinesparte ist für den positiven Auftragseingang verantwortlich, während die Wasserstofftochter Nucera mit einem Rückgang des Auftragseingangs zu kämpfen hat.

Thyssenkrupp hat sich für eine Abspaltung der Marinesparte entschieden, obwohl es zuvor zahlreiche Interessenten für einen Buyout gab. „Unser Weg ist jetzt ein Spin-off“, erklärte Finanzchef Jens Schulte bei der Vorstellung der Quartalszahlen und schied einen Dual-Track-Prozess aus. Das Unternehmen strebt zunächst einen Ausstieg aus einer Minderheitsbeteiligung an.

Der Kurswechsel ist verständlich, da die Marinesparte mit Großaufträgen für Land, die einen Anstieg des Auftragseingangs um 4,5 Milliarden Euro auf 12,5 Milliarden Euro im ersten Quartal bewirkt haben, positiv auf die Bilanz einwirkt. Der freie Cashflow vor M&A lag bei -21 Millionen Euro, deutlich besser als im Vorjahr mit über 500 Millionen Euro Abfluss. Thyssenkrupp erhöht daher die Prognose für den freien Cashflow für das Geschäftsjahr 2023 auf 0 bis 300 Millionen Euro. Der Verkauf des Elektrobandgeschäfts in Indien sorgt für weitere 400 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis im Gesamtjahr wird zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Euro liegen, mit einem Jahresüberschuss von 100 bis 500 Millionen Euro. Die Stahlsparte steuerte trotz geringerer Umsatz- und Versandniveaus 168 Millionen Euro zum bereinigten Konzern-Ebit bei. Der Umsatz wird voraussichtlich um bis zu 3% sinken, im besten Fall stagniert er. Die Verhandlungen zum Spin-off der Marinesparte laufen mit den Arbeitnehmervertretern. Die IG Metall macht Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen zur Bedingung. Ein Verhandlungsergebnis ist die Voraussetzung für den Business Plan und weitere Gespräche mit Daniel Křetínský, dem tschechischen Investor, der im vergangenen Jahr mit 20% bei Thyssenkrupp Steel eingestiegen ist. Die Aktie von Nucera, der Wasserstofftochter, brach im Zuge der Nachrichten um fast 8% ein, obwohl sie Umsatz und Ergebnis im Auftaktquartal verbessert hat. Der Auftragseingang sank jedoch um 46% aufgrund des Rückgangs des Geschäfts mit der Wasserelektrolyse. CEO Werner Ponikwar rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit neuen Großaufträgen.





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Thyssenkrupp Spin-Off Marinesysteme Cashflow Nucera Wasserstofftochter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

thyssenkrupp-Aktie legt zu: thyssenkrupp-Stahlchef sieht Zölle als Belastung für den EU-Marktthyssenkrupp-Stahlchef Dennis Grimm sieht die europäischen Märkte nach der Ankündigung von US-Sonderzöllen auf Aluminium und Stahl unter Druck.

Weiterlesen »

Thyssenkrupp: Entscheidungen stehen an - Stahlsparte und 2025 im FokusThyssenkrupp Vorstandschef Miguel López sieht den Konzern auf einem guten Weg der Gesundung, doch äußert sich zuversichtlich, aber auch mit einer Prise Schwarzmalerei. In seiner Rede zur Hauptversammlung am Freitag betont López, dass Thyssenkrupp im vergangenen Jahr ein „respektables Ergebnis“ erzielt habe. Doch Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm sieht die Lage düsterer. Laut Russwurm verschlechtert sich die Wettbewerbsposition des Konzerns im Vergleich zu unmittelbaren Konkurrenten im Inland weiter. Mit Blick auf den angestrebten Portfolioumbau, insbesondere die Verselbständigung der Stahlsparte und den geplanten Spin-off der Marinesparte, bezeichnet López das Jahr 2025 als „Jahr der Entscheidungen“.

Weiterlesen »

Mega-Kursrutsch bei MDAX-Aktie – Darum stürzt Thyssenkrupp jetzt so abThyssenkrupp-Aktie stürzt nach Trumps Zollankündigung ab, doch antizyklische Kaufchance möglich.

Weiterlesen »

Der Aktien-Boom geht weiter- Power Nickel, BYD, Bitcoin und MicroStrategy haussieren, thyssenkrupp im Turnaround!Mit Volldampf ist die Börse ins Neue Jahr gestartet. 21.500 Punkte im DAX sehen Chartisten noch im Januar! Gestern waren die Börsen in den USA wegen des Martin-Luther-King-Day geschlossen, dafür wurde

Weiterlesen »

Nach Einstieg bei Thyssenkrupp: Kretinsky zielt auf den nächsten Energieriesen© Foto: Rolf Vennenbernd - dpaMilliardär Daniel Kretinsky könnte jetzt nach Deutschlands Energie-Giganten Uniper greifen und damit für eine Übernahme sorgen! Eine neue Übernahme bahnt sich in der deutschen

Weiterlesen »

Stahl-Zölle Trumps: Europäische Werte stürzen, Thyssenkrupp besonders betroffenDonald Trumps angekündigten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent reagierte der europäische Stahlmarkt mit starken Kursverlusten. Thyssenkrupp verlor vorbörslich über 8 Prozent, während ArcelorMittal um 4,5 Prozent abschloss. Details zu den Zöllen sollen Anfang dieser Woche bekannt gegeben werden.

Weiterlesen »