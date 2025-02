Tibia bekommt nach 28 Jahren eine neue Klasse: Der Mönch

Das beliebte deutsche Fantasy-MMORPG Tibia erhält nach 28 Jahren eine neue Klasse: Den Mönch. Der Nahkämpfer mit Unterstützungs- und Heilfähigkeiten wird ab 2025 im Spiel verfügbar sein.

Deutschland's beliebtes Fantasy - MMORPG Tibia feiert seinen 28. Geburtstag mit einer neuen Klasse. Tibia , das von CipSoft in Regensburg entwickelte Spiel, erschien erstmals 1997. Trotz seines Alters erzielte der Entwickler im letzten Jahr Rekordgewinne. Seit seiner Veröffentlichung standen den Spielern nur vier Klassen zur Auswahl: Druide, Ritter, Zauberer und Paladin. Mit dem Mönch kommt nun eine fünfte Klasse hinzu.

\Die von buddhistischen Kriegermönchen inspirierte Klasse ist ein Nahkämpfer mit Unterstützungs- und Heilfähigkeiten. Der Mönch setzt auf einen Mix aus Kampfkünsten und mystischen Fähigkeiten. Er kann Verbündeten Buffs verleihen und sie heilen, während er im Kampf auch mit bloßen Fäusten effektiv Schaden austeilen kann. Er ist die erste Klasse in Tibia, die den seit rund 20 Jahren im Spiel befindlichen Faustkampf-Skill primär nutzt. Der Mönch verfügt über drei Virtues („Tugenden“), von denen immer nur eine gleichzeitig aktiv sein kann. Jede Tugend hat einen passiven Effekt. Kämpft der Mönch alleine oder gegen weniger als sechs Monster auf einmal, befindet sich der Mönch im Serene-Status (einem Zustand der Gelassenheit), der ihn deutlich stärker macht. \Die Tibia-Entwickler zögerten lange, bevor sie sich für die Einführung einer neuen Klasse entschieden. Sie wollten sicherstellen, dass sie sich nahtlos in die Welt einfügt und im Vergleich zu den bestehenden Klassen eine starke Option darstellt, ohne jedoch bestehende Klassen zu verdrängen. Ein erster Playtest für den Mönch findet am 25. Februar statt. Die offizielle Einführung des Mönchs in das Spiel wird aber frühestens im zweiten Quartal 2025 erfolgen





