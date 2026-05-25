Ticket-Ärger bei Aufstiegsspiel Lok Leipzig vs. Würzburger Kickers

Fans von Lok Leipzig haben sich bereits vor dem Aufstiegsspiel gegen Würzburger Kickers für den Heimblock der Akon Arena gekauft. Dies führte zu Problemen, da die Postleitzahlen aus Leipzig und Umgebung nicht akzeptiert wurden. Die Würzburger Kickers haben ein fairer Vorschlag unterbreitet, um das Problem zu lösen.

Es kann nur einen Klub geben, der in ein paar Tagen drittklassig ist. Doch jetzt gibt es Ticket-Ärger um die Aufstiegsspiel e. Am 1. Juni (18.30 Uhr) folgt das Rückspiel beim Vize-Meister Bayerns.

Dort fällt die Entscheidung. Und deshalb wollen entsprechend viele Lok-Fans dabei sein. 1800 Gästetickets sollen zur Verfügung gestellt werden. Doch viele Leipziger deckten sich bereits zuvor mit Tickets in anderen Blöcken der Würzburger Akon Arena ein. Und waren da ziemlich ideenreich.

Weil bei der Bestellung unter anderem die Postleitzahl angegeben werden musste und die Postleitzahlen aus Leipzig und Umgebung nicht akzeptiert wurden, gaben Fans unter anderem Adressen von Freunden und Verwandten in anderen Bundesländern an. Selbst die Adressen bereits gebuchter Hotels in und um Würzburg wurden dafür benutzt. Das flog nun aber auf – und führte zu einer entsprechenden Warnung.

Lok Leipzig teilt dazu mit: „Für das Auswärts-Aufstiegsspiel bei den Würzburger Kickers haben bereits viele von Euch Tickets für den Heimbereich erworben. Wir freuen uns sehr über Eure Unterstützung und können absolut nachvollziehen, dass Ihr bei diesem besonderen Spiel unbedingt dabei sein wollt.

Gleichzeitig steht der Erwerb von Tickets im Heimbereich aber dem Sicherheitskonzept der Würzburger Kickers und der Würzburger Weiter heißt es: „Um das Problem zu lösen, haben die Würzburger Kickers deshalb folgendes faires Angebot unterbreitet: Bereits gekaufte Tickets können unkompliziert in den Block 4b – direkt neben dem Gästeblock – umgebucht werden. Erst nach Umbuchung kann das Gästekontingent vollumfänglich ausgeschöpft werden.

" Entsprechende Konsequenzen werden bereits angedroht. So soll es bei Nichtbeachtung dazu kommen, dass das Gästekontingent von 1800 Plätzen nicht vollumfänglich freigegeben wird.

Zudem können bereits gekaufte Tickets im Heimbereich durch die Würzburger Kickers storniert werden. Für die betreffenden Fans besteht dann kein Anspruch auf Einlass ins Stadion. Foto: picture alliance/Frank Scheuring/foto-scheuring Die Würzburger Kickers holten sich am Samstag gegen 1860 München den Sieg im Landespokal. Trainer Jochen Seitz und Sportchef Toni Wachsmuth waren vor Ort.

Mit ihnen schauten auch die Assistenten Robin Hintz und Tomislav Piplica zu. Ganz ohne Ticket-Ärger





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