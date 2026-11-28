Vor 16 Jahren war dort noch Wildnis. Heute findet in der Ravennaschlucht ein Weihnachtsmarkt statt, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Wie kam es dazu?

Ein Garant für spektakuläre Fotomotive: Menschen besuchen den Weihnachtsmarkt, während ein Zug über das bunt angestrahlte Eisenbahn-Viadukt fährt. Vor 16 Jahren war dort noch Wildnis.

Heute findet in der Ravennaschlucht ein Weihnachtsmarkt statt, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Wie kam es dazu? 100.000 Tickets innerhalb weniger Stunden weg, lange bevor die Veranstaltung überhaupt losgeht. Um den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Südschwarzwald ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype entstanden. Was im Jahr 2010 als kleiner Markt inmitten der Natur bei der Gemeinde Breitnau anfing, zieht mittlerweile Besucher und Besucherinnen aus der ganzen Welt an.

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Wenn es dunkel wird, entsteht jene besondere Atmosphäre, für die wohl die meisten Menschen herkommen. Hoch über den Holzhütten des Markts spannt sich das Eisenbahnviadukt, angestrahlt in verschiedenen Farben - darunter drängen sich die Stände mit Maronen, Glühwein und Kunsthandwerk. Rundherum Bäume, Felsen und ein rauschender Bach. Es sei "dieses leicht Mystische, Geheimnisvolle", das viele Menschen anziehe, sagt Matthias Maier von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die den Markt veranstaltet.