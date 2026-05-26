Der 1. FC Lok Leipzig steht vor dem Aufstieg in die 3. Liga, doch beim Auswärtsspiel gegen die Würzburger Kickers kam es zum Serverausfall beim Ticketverkauf. Nur 1.800 Karten sind verfügbar, viele bereits an Sponsoren vergeben. Trainer Jochen Seitz verspricht vollen Einsatz, während Verletzungen bei Maderer und von Piechowski die Mannschaft belasten.

Der 1. FC Lok Leipzig steht kurz davor, den entscheidenden Schritt in die dritte Liga zu schaffen. Die Aufstieg srunde besteht aus zwei Hin- und Rückspielen gegen die Würzburger Kickers , wobei das Ergebnis beider Partien über den Aufstieg entscheidet.

Das Heimspiel am 28. Mai um 19 Uhr im Plache‑Stadion ist bereits vollständig vergeben - 10.001 Plätze wurden ausverkauft. Das Auswärtsspiel am 1. Juni um 18.30 Uhr hat jedoch für eine unerwartete technische Herausforderung gesorgt: Der Ticket‑Server des Vereins musste aufgrund einer enormen Nachfrage zusammenbrechen.

Der Klub informierte die Fans, dass die Infrastruktur des Online‑Fanshops nicht für die enorme Anzahl gleichzeitiger Buchungsanfragen ausgelegt war. In einer Erklärung hieß es, dass das System überlastet wurde, weil innerhalb kurzer Zeit tausende von Unterstützern versuchten, die begrenzten Karten zu erwerben. Der Verein arbeitet daran, das Problem schnell zu beheben, und wird bald einen neuen Kaufzeitraum bekannt geben, sobald die technische Lösung implementiert ist.

Die verfügbaren Plätze für das Auswärtsspiel sind stark limitiert - in Würzburg stehen lediglich 1.800 Karten zur Verfügung. Ein Großteil dieser Tickets wurde bereits an Sponsoren und Vereinsmitglieder vergeben, sodass für den breiten Fan‑Kreis nur ein kleiner Rest zum Verkauf steht. Der offene Verkauf begann am Dienstag um 11 Uhr, ausschließlich über das Internet. Stehplätze kosten 17 Euro, Sitzplätze 31 Euro.

Aufgrund des überwältigenden Andrangs kam es zu einer Überlastung des Servers, sodass viele Interessenten keinen Zugang zu den Karten bekamen. Der Verein hat zudem mitgeteilt, dass aus Kostengründen kein Public Viewing in Leipzig organisiert wird, da die Übertragung des Spiels von Magenta übernommen wird und die finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen. Trainer Jochen Seitz, 49, hat den Fans versichert, dass die Mannschaft alles geben wird, um die beiden entscheidenden Spiele zu gewinnen.

Er betonte, dass die Spieler, die das Spielfeld betreten und die, die die Atmosphäre im Stadion erleben, ihr Bestes geben, um den Aufstieg zu sichern. Auf der anderen Seite gibt es jedoch Verletzungsprobleme im Kader: Stürmer Stefan Maderer leidet an einem Haarriss in der Ferse, was seine Einsatzfähigkeit stark einschränkt. Im Mittelfeld steht Laurin von Piechowski mit einer Zerrung ebenfalls auf dem Prüfstand, doch die medizinische Abteilung hofft, dass er rechtzeitig wieder einsatzfähig ist.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Vorfreude hoch, und die Anhänger des 1. FC Lok Leipzig hoffen, dass die Mannschaft die nötige Motivation findet, um die Aufstiegsserie erfolgreich zu beenden





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