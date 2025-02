Tides of Annihilation - Gameplay-Video enthüllt Erkundung und Kämpfe

Das Actionspiel Tides of Annihilation von Eclipse Glow Games wurde auf der State of Play angekündigt und nun mit einem Gameplay-Video vorgestellt. Der kurze Clip zeigt die Erkundung des Spiels und mehrere Kämpfe gegen Standardgegner und Bosse.

Tides of Annihilation, ein neues Actionspiel vom chinesischen Studio Eclipse Glow Games , wurde auf der State of Play angekündigt. Seitdem wurden weitere Gameplay -Schnipsel veröffentlicht, die ein knapp 13 Minuten langes Video beinhalten. Die Entwickler zeigen darin, wie die Erkundung im Spiel funktioniert und es werden auch mehrere Kämpfe gegen Standardgegner und Bosse gezeigt.

Das Spiel verspricht eine actionreiche Erfahrung mit komplexen Kämpfen und einer faszinierenden Welt, die erkundet werden möchte. Weitere Details bezüglich der Storyline, der Charaktere und der Spielmechaniken werden zum Release des Spiels voraussichtlich bekannt gegeben





